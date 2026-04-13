3p
Makró Energiapiac Európai Unió Ursula von der Leyen

Ezt tervezi az Európai Unió az energiaválság ellen

mfor.hu

A Hormuzi-szoros lezárásának hatása már érződik a benzinkutaknál, a szupermarketekben és a háztartási számlákon. Ez megmutatja, hogy Európa nagyon magas árat fizet a fosszilis tüzelőanyagoktól való túlzott függősége miatt – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn. Eközben Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására.

Az Európai Bizottság biztosi kollégiumának előrehozott ülését követően Ursula von der Leyen azt mondta, hogy az európai kontinens számára a komor valóság az, hogy a fosszilis tüzelőanyagokból származó energia a következő években is a legdrágább megoldás marad.

Az iráni konfliktus uniós gazdaságra gyakorolt hatásának orvoslására von der Leyen a tagállamok közötti hatékony koordinációt emelte ki, különös tekintettel a gáztárolókra. Azt kell elkerülni, hogy egyszerre több tagállam jelenlen meg a piacon és emiatt versengjen egymással. Az EU emellett össze fogja hangolni az olajkészletek felszabadítását is.

Ursula von der Leyen szerint az energiatámogatásoknak a rászorulókat kell célozniuk
Fotó: Európai Parlament

A Bizottság elnöke szerint a jelenlegi energiaválság tanulsága, hogy az intézkedéseknek a kiszolgáltatott csoportokra kell irányulniuk, gyorsaknak kell lenniük és átmenetieknek. A testület a jövő héten intézkedéseket mutat be arra vonatkozóan, „hogyan kell jövedelemtámogatási rendszereket kialakítani.”

Közölte továbbá, hogy az unió egészének a kereslet csökkentésére kell összpontosítania, mert a legolcsóbb energia az az energia, amelyet nem használnak fel. Von der Leyen az energiaszámlákba épített hálózati díjak, adók és illetékek megvizsgálásának szükségességét említette.

Az uniós bizottsági elnök emellett a megújuló és atomenergia által termelt villamosenergia elérhetővé tételének fontosságára hívta fel a figyelmet, majd kijelentette: növelni kell a hazai, megfizethető és megbízható energiatermelést.

A fosszilis tüzelőanyag-függőségtől való megszabadulás egyetlen tartós módja a modernizáció: az áramtermelés átállítása a megújuló energiaforrásokra és az atomenergiára, valamint a gazdaság mielőbbi villamosítása.

Francia-brit misszió indulhat

Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy a Hormuzi-szoros folytatódó lezárása rendkívül káros, a Libanont érő folyamatos támadások pedig az egész folyamatot veszélyeztetik. Noha az EU mindent megtesz, hogy segítséget nyújtson a libanoni népnek, semmilyen segély nem pótolhatja a tartós béke biztonságát.

„Nem lehet stabilitás a Közel-Keleten, sem a Perzsa-öbölben, amíg Libanon lángokban áll. Ezért felszólítunk minden felet, hogy tartsák tiszteletben Libanon szuverenitását, és hajtsák végre a tűzszüneti megállapodást” – tette hozzá.

Eközben Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy Franciaország az Egyesült Királysággal közösen nemzetközi missziót indít a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosítására.

Az államfő az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy az ügyben napokon belül konferenciát rendeznek mindazon országok részvételével, amelyek hajlandóak közreműködni a misszióban. Elmondta azt is, hogy a misszió kizárólag védelmi célokat fog szolgálni, nem kapcsolódik egyik harcoló félhez sem és azonnal elindul, „amint a körülmények lehetővé teszik”.

Macron, aki az ügyben vasárnap Keir Starmer brit kormányfővel is egyeztetett, nem kommentálta a Hormuzi-szoros amerikai blokádjáról szóló terveket, azonban a közel-keleti konfliktus diplomáciai megoldását sürgette, amely az ott élők békéjét és biztonságát szolgálja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG