Ezt üzente Gulyás Gergely a hazai német cégeknek

Gulyás Gergely kiemelte, hogy Magyarországon 300 ezer munkavállalót foglalkoztatnak német cégek, szerepük főképp az iparban jelentős, legjelentősebb vállalataik itteni jelenléte a különlegesen erős kapcsolatok bizonyítéka. Befektetéseik számára Magyarország továbbra is versenyképes, kiszámítható gazdasági környezetet biztosít - tette hozzá.

A miniszter szerint a két állam kapcsolatait a politikai támadások sem gyengíthetik. Magyarország a környező országokkal együtt kiemelkedő jelentőségű a német gazdaság számára, amelynek ugyanakkor a saját országában az olykor a racionalitásokkal ellentétes elvárásokkal kell szembesülnie. A világgazdasági versenyben egész Európa hátrányba került, hiszen cégei ma többszörös áron jutnak csak energiához, a kontinens pedig képtelennek látszik arra, hogy a saját érdekeit megjelenítse - fogalmazott.

Gulyás Gergely szerint a kormány partnerként tekint a két ország gazdasági szereplőire. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Gulyás Gergely szerint az idei év a belföldön működő cégek számára is nehéz lesz még, ám jövőre valószínűleg enyhíteni lehet a szigorú intézkedéseken. A miniszter bízik abban is, hogy a Magyarországnak járó támogatásokról sikerül megállapodni Brüsszellel, hiszen ez - mint mondta - a nyugati cégeknek is érdeke. Hozzátette: egész Európa gazdaságának káros, hogy az EU vezetése jogalap nélkül akar olyan döntéseket kikényszeríteni, amelyeket az érintett tagállamok nem fogadnak el.

Magyarország finanszírozása az uniós támogatásoktól függetlenül biztosított, jelenleg a gazdasági környezet változása jelent inkább kihívást. A magas kamatok miatt egész Európában nehezebb biztosítani a beruházási forrásokat, de Magyarországon ez is könnyebb lehet 2024-re, ha az év végére 10 százalék alá csökken az infláció - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A DUIHK alelnöke úgy véli, hogy a világgazdaság évtizedek óta nem látott nehézségekkel szembesül. A német-magyar gazdasági kamarának ebben a helyzetben minden segítséget meg kell adnia a tagvállalatok sikeres működéséhez, és együtt kell működnie a magyar kormánnyal. Lehetnek véleménykülönbségek a felek között, de akkor sem tehetik meg, hogy ne tárgyaljanak egymással - emelte ki Achim Weinstock.

(MTI)