Ezzel a 14 várossal indul a MOHU zöld hulladék begyűjtő programja

A 14 város - Budapest, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, Békés - társasházi övezeteiben induló rendszert a MOHU és szerződéses partnerei működtetik.

A közlemény szerint a programban részt vevők lakásonként egy-egy 5 literes konyhai gyűjtőedényt kapnak, amely könnyen kezelhető, valamint szag- és kifolyásmentes is. Emellett társasházak számára is kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát, amelyet a megszokott módon kell a ház elé kihúzni a meghatározott napokon.

A konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is.

Egyelőre csak 14 várossal indul. Fotó: Depositphotos

Fontos viszont, hogy nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papírzsebkendőt, pelenkát. Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis amellett, hogy nem komposztálhatók, károsíthatják a hasznosítást végző gépeket. Tilos lesz továbbá a barna kukákba helyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot. A bedobható élelmiszerek listája a https://mohu.hu/biohulladek oldalon is megtalálható - ismertette a MOHU.

Az új rendszert az európai uniós előírásokkal összhangban vezetik be, ugyanis ennek értelmében 2024-től kötelező a biohulladék elkülönített gyűjtése.

2035-ig a települési hulladék csaknem kétharmadát újra fel kell dolgozni, ami nem érhető el a biohulladék hatékony szelektív gyűjtése nélkül. Jelenleg az EU-ban a szerves hulladéknak mindössze 16 százalékát gyűjtik és kezelik megfelelően, a fennmaradó rész lerakókba vagy égetőkbe kerül. A hazai települési hulladéknak 17-29 százaléka biológiailag lebomló anyag, amelyből az élelmiszer-hulladék mennyisége évi 320-384 ezer tonnát tesz ki.

A konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot biogáz üzemekben hasznosítják újra, így járulva hozzá a körforgásos gazdaság kiépítéséhez, hiszen megújuló energiaforrásként áramot és hőt állítanak elő. A biogáz üzemben képződő maradék ráadásul kiváló komposztanyagot képez a mezőgazdaság számára.

Az első körben kijelölt településeken januárban a szolgáltatók megkezdik a gyűjtőedények kiosztását, majd szemléletformáló kampányban ismertetik a részletes tudnivalókat, várhatóan márciusra minden kijelölt társasházban elindul a tényleges begyűjtés.

Számítások szerint az érintett településeken a keletkező ételhulladék 75 százaléka kerül majd csak a lakosok által kihelyezésre.

Pethő Zsolt, a MOHU vezérigazgatója a háttérbeszélgetésen elmondta, a biohulladék-gyűjtés második fázisát 2025-ben indítanák.

A vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre a meglévő, és arra alkalmas kukásautókkal gyűjtik be a barna kukákat, de vizsgálják annak a lehetőségét, hogy olyan járműveket szerezzenek be, amelyek az ürítés mellett alkalmasak a gyűjtőedény mosására is.

A biohulladék-begyűjtési szolgáltatás a lakosság számára ingyenes - mondta Pethő Zsolt.

Elhangzott az is, hogy a Magyarországon működő 80 bioüzemből 8-cal van jelenleg szerződés a biohulladék hasznosítására. (MTI)