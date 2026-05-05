4p
Makró Foglalkoztatottság Szülés GKI

Ezzel a két hatalmas problémával kell megküzdenie Magyar Péter kormányának

mfor.hu

Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.

A kutatóintézet az új magyar kormány előtt álló rövid és hosszú távú gazdasági kihívásokat bemutató sorozatának első elemzésében Magyarország népességcsökkenésével és annak foglalkoztatási, valamint költségvetési következményeivel foglalkozik. Az MTI-nek küldött elemzés megfogalmazza: a népesség számának alakulása gazdasági szempontból létfontosságú, mivel meghatározza a foglalkoztatottak számát, az adóbevételek nagyságát, a nyugdíjkiadások összegét és például egészségügyi kiadások jövőbeli alakulását is. 

Az elemzők ismertetik: Magyarországon egy nő élete során átlagosan 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as (Szlovákia, Lengyelország, Csehország) országok átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartáshoz szükséges 2,1-es értéktől. 

Emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkeni kezdett a népességen belül. A folyamat 4-5 évvel később kezdődött el nálunk, mint a V3-ak esetében, és az elöregedés felgyorsulását jelzi. Hazánkban kiemelkedően magas az öregedési index (147), amely a száz 14 év alatti személyre jutó 65 évnél idősebbek számát mutatja.

Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken: 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. A GKI arra számít, hogy a foglalkoztatottak száma 2030-ra 4 millió 388 ezer főre (-5,2 százalék) esik vissza 2025-höz képest demográfiai okokból. Mindez már rövid távon is alacsonyabb bevételt és jelentősen nagyobb kiadást jelent a költségvetésnek – jegyzik meg. 

Míg a munkaerő-kínálat szűkülése erősíti a munkavállalók alkupozícióját és élénkíti a bérnövekedést, addig a vállalatok számára ez jelentős költségnyomást és toborzási nehézséget jelent – hívja fel a figyelmet a GKI. 

Ezzel szemben a mesterséges intelligencia és az automatizáció térnyerése éppen ellentétes irányú folyamatokat indít el, ugyanakkor ez a két ellentétes hatás végső eredője és pontos mértéke egyelőre bizonytalan. Az elemzés szerint a költségvetési bevételek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok mérséklődése és az áfabevételek visszaesése miatt összesen 680 milliárd forinttal csökkennek 2026-2030 között mai árakon. Ugyanakkor a nyugdíjkiadások emelkednek: várhatóan 230 milliárd forinttal több lesz a nyugdíjkifizetés a demográfiai változások miatt a jelenlegi rendszer alapján 2025-ös árakon. Amennyiben további jóléti intézkedések történnek, úgy a kiadások tovább emelkednek. 

A GKI kitért arra, hogy 2010 óta a vándorlási forgalom mindkét irányban intenzívebbé vált, ugyanakkor a bevándorlás dinamikája folyamatosan ellensúlyozni tudta az elvándorlást. Ennek eredményeként a migrációs mérleg minden évben pozitív volt, ami átlagosan évi közel 18 ezer fős többletet eredményezett a népességben. Az elkövetkező években a nettó migráció népességnövelő hatása csökkenhet, mivel a bevándorlás nagyrészt vendégmunkásokat jelent, akiknek számát az új kormány mérsékelni kívánja. Összességében a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban, sőt, a kedvezőtlen mutatók további gazdasági nehézségeket vetítenek előre. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Köves Slomóék alapítványánál is gyanús dolgokat talált az ÁSZ

A Számvevőszék költségvetési csalás gyanúja miatt az illetékes hatósághoz fordult.

Magyar Pétertől még a kóla is olcsóbb lett? Szívderítő árcsökkenés a diszkontokban

Magyar Péter a tojás árát is levitte? Választások utáni árcsökkenés a diszkontokban

Még növekedett is az árcsökkenés üteme laptársunk felmérése szerint.  

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Orbán-kormány utolsó éveiben egy aktivistább szerepet vállalt fel, amit a Tisza hatalomátvétele után is folytatna. A kamara már dolgozik a Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kiszélesítésével kapcsolatos javaslatain. Emellett a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozataláról és a belengetett szja-csökkentésekről is kérdeztük az MKIK-t.

A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

Enyhe, reményekkel teli erősödés a hazai fizetőeszközben. 

Szlovénia az Eurovízió idején Palesztináról szóló filmeket fog sugározni

Aligha van a világon még egy olyan nemzetközi vetélkedés, ahol annyira szerepet játszik az aktuális geopolitika, mint az Eurovízió. Talán csak az olimpia hasonlít hozzá. Az idei dalverseny sem mentes a politikai áthallásoktól.

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Mérsékelten emelhetik a kitermelést az OPEC+ olajkartell tagjai. Ez a növelés azonban nagyrészt csak papíron létezhet mindaddig, amíg az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is akadályozza a közel-keleti olajszállításokat.

A 13 milliárd dolláros világbajnokság – a FIFA mennybe megy?

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornából származó bevételek a sporttörténet legjövedelmezőbb versenyét ígérik – a szakszövetségnek.

Ezekkel a reformokkal kezdhet a Tisza az uniós forrásokért cserébe

Ezekkel a reformokkal kezdhet a Tisza az uniós forrásokért cserébe

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank.

Oroszország drónokkal támadott, Ukrajna az orosz árnyékflottát vette célba

Sűrű dróntámadásokról jöttek hírek az orosz-ukrán frontról

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt – közölték a helyi hatóságok.

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

Az új kormány várható beiktatása előtti héten sem unatkozhatunk majd

A következő héten minden nap publikál statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Megjelennek a legfrissebb inflációs, ipari, kiskereskedelmi adatok, és az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG