Ezzel az adattal aligha fog kampányolni a kormány

A bruttó hazai termék (GDP) második negyedévi részletes adatait közli ma második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint.

(MTI)