Ezzel búcsúzik Matolcsy György

A Ház hétfőn további két, az MNB-t érintő személyi döntést is hozott: Papcsák Ferencet újra a felügyelő bizottság elnökévé választották, majd egy szavazással a felügyelőbizottság két tagjának, Madarász Lászlónak és Szényei Gábor Andrásnak a megbízatását is meghosszabbították.

Hétfőn lapunk arról számolt be, az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága délelőtt meghallgatta a frakciók által a tanácsi tagi pozícióra jelölt személyeket, a bizottság pedig Mager Andreát, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatóját, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős korábbi tárca nélküli minisztert jelölte a posztra, akit a parlament kormánypárti többsége el is fogadott.

A Monetáris Tanács mostani ülése némiképp rendkívüli, ugyanis március 3-án lejár az MNB, így a Monetáris Tanács elnöki pozícióját is betöltő Matolcsy György mandátuma, őt e székben Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter követi. Az elnöki megbízatással együtt az MNB felügyelőbizottságának mandátuma is megszűnik. Másnap, március 4-én Pleschinger Gyulának, a Monetáris Tanács egyik, parlament által választott tagjának megbízatása jár le.

