Makró Csehország GDP

Faképnél hagyta a cseh gazdaság a magyart

mfor.hu

Miközben a magyar GDP lényegében stagnál, a cseh 2,7 százalékkal növekszik.

A vártnál gyorsabban nőtt a harmadik negyedévben a cseh gazdaság, a Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt.

A statisztikusok rámutattak: a cseh gazdasági növekedés – bár még csak becslésről van szó – 2022 második negyedéve óta most a legmagasabb és Európában is kiemelkedőnek számít.

Az éves szintű erősödést elsősorban a háztartások növekvő kiadásai, valamint az állótőkefelhalmozás befolyásolta. „A negyedéves erősödéshez a növekvő külföldi kereslet is jelentősen hozzájárult” - szögezte le Vladimír Kermiet, a statisztikai hivatal szakigazgatója.

A CTK hírügynökség által megszólított elemzők meglepetésnek minősítették a gazdasági eredményeket, általános a vélemény, hogy e mögött az emelkedő háztartási kiadásokat kell keresni.

„A negyedéves növekedés kellemes meglepetés. Ezt a cseh gazdaság sikerének minősíthetjük, mégpedig olyan körülmények között, amikor Németországnak rosszabbul megy és az Egyesült Államok új behozatali vámjai is kezdik éreztetni hatásukat” - mondta Pavel Sobísek, az Unicredit Bank gazdasági elemzője. A cseh GDP több mint kétszázalékos éves növekedése már harmadik negyedéve tart. Ez gyorsabb, mint az Európai Unióban és a közép-európai régióban – mutatott rá.

A statisztikai hivatal honlapján megjelent kimutatások szerint a GDP növekedést a cseh építőipar, kereskedelem, közlekedés, a vendéglátás és általában a szolgáltatások jó eredményei is támogatják. A foglalkoztatottság éves összehasonlításban a harmadik negyedévben 0,9 százalékkal nőtt.

A második negyedévben a végleges adatok alapján éves összehasonlításban a cseh gazdaság 2,6 százalékkal, negyedévesben pedig 0,5 százalékkal növekedett.

Összehasonlításul: a KSH e héten közölt adatai szerint a magyar GDP 2025 III. negyedévében a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a magyar gazdaság teljesítménye stagnált.

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

(MTI)

