Falusi pénzosztás: a fél ország az Orbán-kormánytól kapott támogatást ünnepelheti

Gyakorlatilag Magyarország valamennyi 5 ezer fő alatti településén akad egy boldog nyertese az Agrárminisztérium által a kistelepülési üzletek támogatására kiírt pályázatnak.

A nyertesek listájából kiderült: összesen 3348 vidéki kisbolt tulajdonosa kapott 1,5-3 millió forint közötti működési támogatást, közülük a döntő többség a 3 millió forintos maximális összegnek örülhet Magyarkeszitől Kispaládig.

A kormány összesen 10 milliárd forintot osztott szét a kisboltosoknak a Magyar Falu program keretében. Az Agrárminisztérium még májusban hirdetett pályázatot számukra a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében.

A nyertesek listáját átnézve azonban az is kiderült, hogy – mint szinte az összes hasonló kormányzati támogatási programnál – a rászorultság egyáltalán nem volt szempont, milliárdos forgalmú boltláncok is simán kértek és kaptak egy kis hozzájárulást a költségeikhez közpénzből.

Gyopáros Alpár kormánybiztos a Kormányinfón beszél a Magyar Falu programról

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A 3348 nyertes közül például legalább 428 kisbolt a Coop-lánchoz tartozik. A Coop Szolnok Zrt. neve 36 esetben bukkan fel, mint szerencsés nyertes Tiszarofftól Bábolnáig: a cég 2024-ben 50,8 milliárd forintos forgalommal és 1,3 milliárd forintos profittal zárt. Az Abaúj Coop Zrt. neve 33 esetben szerepel a listán: 12,4 milliárd forintos bevételük és 204 millió forintos nyereségük volt 2024-ben. A Coop Szeged Zrt.-nek 18 boltja örülhet: 14,3 milliárd forintos forgalmat és 431 millió forintos nyereséget könyvelhettek el tavaly.

Persze nemcsak a Coop-lánc szerepelt ilyen jól a fideszes pénzosztáson. Például El-Sayed Tamer öt boltja is nyert Nagyrécse környékén. A kereskedő nem először örülhetett, a zaol.hu 2023-ban számolt be arról, hogy Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselőnek mutatta be modernizált kisboltját El-Sayed Tamer, aki a környék hét kistelepülésén üzemeltet boltot.

A felújítás óta mintegy 30 százalékkal növekedett a vásárlók száma, a forgalom pedig 40 százalékkal több

– árulta el 2023-ban a tulajdonos, aki most is kapott 15 millió forintot a kormánytól. A nyilatkozatból is látszik, hogy a kapott támogatás döntően befolyásolja a piaci versenyt: a vásárlók a felújított boltba mennek, míg aki nem kap kormányzati támogatást, onnan elmennek a vásárlók.

A Magyar Falu programnak köszönhetően Felcsúton is újra ünnepelhetnek a kisboltosok, a pályázat egyik nyertese ugyanis megint a Falusi Bolt Kft. lett, amelynek Mészáros Lőrinc falujának Fő utcáján is van kisboltja. Összesen 13 esetben bukkan fel a cég neve a nyertesek listáján. Már 2021-ben is ők nyertek: Vértesacsán, Tabajdon és Tésen is az ő megszépült kisboltjukban vásárolhatnak az emberek. A Falusi Bolt Kft.-nek három tulajdonosa van: Noll Adolf, Szenttamási Egon és Hoffmann Ottó. A környező településeken, mint például Vál, Alcsútdoboz vagy Bicske, náluk lehet cigarettát is venni, hiszen az általuk tulajdonolt Falusi-Adolf Bt.-nek vagy a Falusi-Ottó Bt.-nek több nemzeti dohánybolt működtetésére is van állami engedélye.

A boltlánc honlapja szerint nagyon ügyesen pályáznak, mert állandóan nyernek: energetikai fejlesztésre 11,3 millió forintot, napelemre 3,6 millió forintot, infokommunikációra 24 millió forintot, a Hitelprogramból 80 millió forintot szereztek maguknak.

Az egész program Gyopáros Alpárhoz köthető. Szeptember végi videójában azt mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hogy összesen 1918 település több mint 2300 vállalkozása több mint 3300 kisboltot üzemeltet, amelyre támogatást kapnak működésükhöz. A kormányzat eredetileg tavasszal 4 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg ezt a pályázatot, azonban a pályázók összesen 10 milliárd forintot igényeltek, ezért a nyár végén a kormány úgy döntött, hogy kipótolja ezt az összeget, és így összesen közel 10 milliárd forint jut a nyerteseknek.

Gyopáros Alpár az ország legfideszesebb választókerületének képviselője: ha valahol verhetetlen volt a Fidesz a 2022-es országgyűlési választásokon, az a csornai választókerület Győr-Moson-Sopron megyében. A szavazatok 71,22 százalékát megszerezve Gyopáros Alpár lett a legnagyobb arányban diadalmaskodó egyéni parlamenti képviselő. 35 119 voksot kapott úgy, hogy minden szavazókört megnyert. Ez 75 települést jelent, amelyek közül csak 4 kisváros (Csorna, Kapuvár, Tét és Beled), a többi falu, ami optimális terepet biztosított a Magyar Falu Program kormánymegbízottjaként is funkcionáló Gyopárosnak.

A vidék volt ismét a legjelentősebb tényező az országgyűlési választáson, sőt a legjobb eredmények ismét a falusias-kisvárosias körzetekben születtek. Mindenki egy hajóban evez, és nem tolerálja a széthúzást.

- nyilatkozta a fideszes politikus a Demokrata című hetilapnak a 2022-es választás után.