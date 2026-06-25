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Makró Sport

Fantasztikus játékkal nyertek a brazilok – eredmények

mfor.hu

A mexikói válogatott története során először százszázalékos teljesítménnyel zárta a világbajnoki csoportkört.

A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutással kecsegtető harmadik helyet a négyesben.

A svájci válogatott 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, így első helyen lépett a kieséses szakaszba, míg riválisa másodikként.

A mexikói válogatott 3–0-ra legyőzte a tornától búcsúzó Csehországot, ezzel története során először százszázalékos teljesítménnyel zárta a világbajnoki csoportkört.

Dél-Afrika 1–0-ra legyőzte Dél-Koreát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, ezzel az A-csoport második helyén végzett, és továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba.

Brazília eddigi legjobb játékával 3–0-ra megverte Skóciát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának utolsó fordulójában, így meg is nyerte kvartettjét.

A labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában Marokkó 4–2-re legyőzte Haitit.

(MTI)

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