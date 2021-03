Favipiravirt gyártó üzemet adtak át Pilisborosjenőn

Varga Mihály már tegnap a közösségi oldalán harangozta be, ma délelőtt pedig fel is avatták Pilisborosjenőn a favipiravirt gyártó üzemet. Az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezésügyi Intézet december 18-án engedélyezte az enyhe vagy kezdeti stádiumban hatásos vényköteles gyógyszert, amely március 8-tól már a patikákban is kapható.