Öröm az ürömben – elemzői vélemények a munkanélküliségi számokról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb munkanélküliségre vonatkozó statisztikái szerint tovább folytatódott a negatív momentum a magyar munkaerőpiacon – kommentálta a friss adatokat Virovácz Péter az ING Bank vezető elemzője. 2024 februárjában ugyanis a hivatal modellbecsléses adata ismét romlást mutatott a munkanélküliségi rátában (4,6 százalék). Eközben a hivatalos, háromhavi mozgóátlagos felmérés rátája 4,7 százalékra emelkedett. Legutóbb 2020 közepén állt ilyen magasan az állástalanok aránya. Ami a munkanélküliek számát illeti, mindkét statisztika alapján növekmény mutatható ki és a létszám 230 ezer fő közelébe emelkedett. Ez a 2022 tavaszán látott rekord alacsony létszámhoz viszonyítva 48 százalékos, vagyis 75 ezer fős emelkedés. 2022 tavasza óta tehát két hullámban zajlik a munkaerőpiaci helyzet lassú, fokozatos degradációja.

A Klasszis podcast gyakori vendége volt Virovácz Péter az ING Bank makroelemzője.

Fotó: Mfor / Izsó Márton Artúr

Öröm az ürömben

Az egyedüli öröm az ürömben a friss munkaerőpiaci statisztika kapcsán, hogy a februárban látott munkanélküliségi ráta emelkedés az úgynevezett jó okból történt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdaságilag inaktív státuszból a munkaerő töredéke átlépett az aktív munkakereső státuszba. Az aktivitási arány ennek megfelelően 0,1 százalékponttal 67,8 százalékra nőtt a december-februári időszakban, vagyis ismét közelíti az abszolút rekordot. A foglalkoztatotti létszám is emelkedett csekély mértékben, vagyis az inaktivitásból visszatérők kis része képes volt foglalkoztatottként elhelyezni. A munkaerőpiac feszességének csúcsán ugyanakkor azt láthattuk hasonló helyzetben, tehát az aktivak számának növekedésénél, hogy ők lényegében gond nélkül el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon, vagyis nem álláskereső státuszba tértek vissza, hanem foglalkoztatottiba. A most zajló szerkezeti változás szintén arra utal, hogy a munkaerőpiac feszessége tovább enyhül, a vállalatok munkaerő iránti igénye fokozatosan mérséklődik. Emellett pedig a friss állástalanok aránya továbbra is magasnak tekinthető, vagyis akik napjainkban elveszítik az állásukat, már kisebb valószínűséggel találnak munkát három hónapon belül.

Fontos megjegyezni, hogy a friss munkaerőpiaci adatokban látható változás több esetben is statisztikai hibahatáron belülinek tekinthető, vagyis érdemes megvárni, hogy az aktivitás és foglalkoztatás enyhe javulása tartóssá válik-e vagy ezt csak egy átmeneti, egyedi változás indukálta.

Az előttünk álló hónapokban további lassú erodálódással számol az ING Bank a hazai munkaerőpiacon. A munkaerőpiac feszessége enyhülni látszik valamelyest. A foglalkoztatottság tavaly szeptemberben érte el csúcsát, majd fokozatos, kisebb mérséklődését láthattuk, a legutóbbi adatok azonban már a foglalkoztatottság ismételt emelkedését mutatják. A munkanélküliségi ráta 2020 nyár elején volt utoljára ilyen magas szinten. A havi adatokból látható, hogy a tavalyi év végén 4 százalék körül mozgott a ráta, majd a 2024. januári 0,3 százalékpontos növekmény után februárban is tovább emelkedett a munkanélküliségi ráta.

Kapcsolódó cikk Rossz tendencia: a munkanélküliségi ráta tovább nőtt februárban Februárban 4 millió 723 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékon állt.

Az MBH Banknál is a korábban inaktívak szerepét hangsúlyozzák

Az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője Balog-Béki Márta szerint a munkanélküliek számának növekedése mögött egyfelől az inaktivitásból a munkaerőpiacra visszatérők számának növekedése áll (a munkát keresők között még nem mindenki tudott elhelyezkedni), ugyanakkor az adatok jelzik a konjunktúra lassulását is, ahogyan az üres álláshelyek számának fokozatos csökkenése is ebbe az irányba mutat, de a 70 ezres szám még relatíve mindig magasnak számít. Szerinte érdemes megjegyezni, hogy a munkaerőpiacok reakcióideje kifejezetten lassú, a célzott változások akár 12 hónapos késéssel jelenhetnek meg a munkaerő iránti keresletben. Az elmúlt időszakban ugyan a vállalatok igyekeztek a jól bevált munkaerőt megtartani, azonban kivárás jellemezheti még a következő hónapokat. A következő hónapokban is teljes foglalkoztatottság közelében lehet a munkaerőpiac, a munkanélküliség lassan térhet vissza a 4 százalékos szint felé, az MBH bank nem számol tartósan 4,5 százalék feletti rátákkal, a gazdaság várható, de későbbi élénkülése mellett.