Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

3,8 százalékkal bővült a kiskereskedelem forgalma februárban éves alapon – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1484 milliárd forintot ért el februárban. 2026. január–februárban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Februárban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben a bővülés mértéke 2,2 százalékos volt. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent. A nem élelmiszer jellegű üzletek közül kiemelkedett a használtcikk-üzletek forgalma, amely 9,6 százalékkal bővült tavaly februárhoz képest.

A forgalom kiigazítatlan volumenindexe Budapesten bővült a legkisebb mértékben (1 százalékkal), és Tolna megyében bővült a legnagyobb mértékben (12,4 százalékkal).