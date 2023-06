Fejcserék a Telexnél

A Telex pénteken jelentette be, hogy átalakul a vezetés: Német Tamás veszi át a főszerkesztést Dull Szabolcstól. Azt írták, hogy Dull Szabolcs saját kezdeményezésére alakítják át a működést, és szétválasztják a főszerkesztői és az igazgatói posztot.

A portál közleménye szerint Német Tamás a Telex egyik legismertebb arca, eddig szerkesztőként, a politikai, gazdasági, közéleti témákkal foglalkozó rovat egyik vezetője volt. Vezetésével az a cél, hogy a lap tartalmi kínálata tovább erősödjön, színesedjen, új megközelítéssel készüljenek fontos témákról cikkek.

Az új vezetőt az összes szerkesztő és a cégvezetés is támogatja, és a szokásaiknak megfelelően a végső kinevezése előtt a teljes szerkesztőség véleményt nyilvánított a döntésről. A 94 szavazásra jogosultból 91 támogató szavazatot kapott, egy ember nem szavazott, ketten nemmel szavaztak.

„Az elmúlt időszakban több, a szervezetnek és nekünk, a szerkesztőség tagjainak személyesen is fontos ember távozott a Telexből (például Munka Vera is) - a szerk.) Alapból is, de ennek fényében pláne pontosan tudom, mekkora feladat és felelősség ezt a munkát elvállalni, és azt is, mekkora lépés ez a saját életemben. A most megkapott szerkesztőségi bizalommal, a szerkesztői kör támogatásával és segítségével azonban bízom abban, hogy valódi közösségként folytathatjuk az eddigi munkát, és egy szabad, fejlődő, a magyar sajtópiacon kiemelkedő újságot készíthetünk” – mondta Német Tamás.