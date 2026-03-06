Fél év alatt már a negyedik áron adnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Negyedszer is árverésre bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, amely a fővárosi József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán található.

Meglehetősen érdekesen alakul az ingatlan árazása. Az első árverés tavaly októberben volt: az ezer szobás, 27,1 ezer négyzetméteres palotát akkor 37,6 milliárd forintos minimális áron lehetett volna megszerezni. A novemberi második licit 33,85 milliárd forintról indult, amely épp 10 százalékkal volt alacsonyabb az első kör kikiáltási áránál. Mivel nem érkezett ajánlat, a harmadik árverésre megint engedtek mintegy 10 százalékot: januárban már elég lett volna 30 milliárd forint is ahhoz, hogy valaki megkaparintsa Budapest egyik legszebb épületét.

Online lehet licitálni az ingatlanokra

Fotó: Depositphotos

Az eddigi trend azonban megfordult, és árat emelt az MNV. Most éppen 35,1 milliárd forintról indul majd az árverés, amit március 17-e és március 19-e között tartanak. Tehát ez eddig a negyedik árverés és a negyedik kikiáltási ár, amely a második legmagasabb összegről indulhat.

Az épület stílusa a neobarokk és neoreneszánsz elemeket ötvözi szecessziós részletekkel. A homlokzat gazdag tagolása – pilaszterek, lizénák, övpárkány, zárt erkélyek, rizalitok – a monumentalitást és a presztízst szolgálja

- olvasható a hirdetményben az épület leírása és története.

A József nádor tér a főváros egyik legelegánsabb, parkosított köztere, klasszicista és historizáló paloták által övezve. A tér rekonstrukciója során modern mélygarázst alakítottak ki, a közepén pedig József nádor szobrát helyezték el. A környezet gyalogosbarát, csendes, zöldterületekkel és pihenőzónákkal tagolt. Az épület nemcsak önálló műemléki védettséget élvez, hanem több védelmi szint alatt is áll:

részét képezi az UNESCO világörökségi látképnek,

elhelyezkedése révén régészeti érintettségű területen fekszik,

valamint Budapest műemléki jelentőségű területének része, amely a főváros történeti városszövetének különösen értékes övezete.

A hirdetmény szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az ingatlan értékesítéséhez az előzetes egyetértését adta. Mivel kiemelten védett műemlék, eredményes értékesítés esetén az adásvételi szerződés aláírását követően azt szükséges megküldeni az ÉKM részére a miniszter jóváhagyásának beszerzése érdekében. A jóváhagyás időpontjában jön létre majd érvényesen az adásvételi szerződés, feltéve, ha lesz licitáló.

Az épületet jelenleg még a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) használja. Így az ingatlan leendő tulajdonosának vállalnia kell, hogy a minisztérium legkésőbb 2026. szeptember 1-ig még használhatja a palotát.

Szintén nagy fogás lehet valakinek a debreceni MÁV-székház. Lázár János építési és közlekedési miniszter még tavaly decemberben beszélt arról, hogy a MÁV már 2026 februárjában nyílt tenderen értékesítené a Piac utca 18. szám alatti székházát (a Régi Városháza mellett), felszámolva az ottani funkcióikat. Megígérte: a patinás épület eladásából befolyó bevételt a MÁV debreceni fejlesztésekre fordítja majd. Ennek elérkezett az ideje: a kikiáltási ár 4 milliárd forint, licitálni március végén lehet rá.

Az ingatlan Debrecen központi részén, a Belváros centrumában, közvetlenül a Kossuth teret szegélyező Piac utcában helyezkedik el, a Debreceni Református Nagytemplomhoz közel. Ez a környék Debrecen központi területe, történelmi városmagja

- olvasható az árverési hirdetményben.

Az ingatlan tele van bérlőkkel: például a McDonald's 2024 nyarán jelentette be, hogy aláírták a bérleti szerződést, így az Arany János utcai éttermük átköltözik a MÁV-székházba, a No. 1 Bisztró és nemrég bezárt DiVino helyére. Ez meg is történt: tavaly októberben kinyitott az új McDonald's, de az épületben több más bérlő is lakik, például a Raiffeisen Bank.