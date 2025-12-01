3p
Makró Garantiqa Hitel Széchenyi Kártya

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

mfor.hu

Gáláns lépés a Garantiqától.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2026. június 30-ig meghosszabbítja a beruházási hitelek mögé nyújtott kezesség első teljes üzleti év végéig érvényes díjmentességét. A döntés a vállalkozások pénzügyi terheinek további csökkentését, a beruházási dinamika erősítését és a hitelhez jutás egyszerűsítését szolgálja – olvasható a cég lapunknak küldött közleményében.

A beruházási hitelekhez kapcsolódó garanciadíj-mentesség fenntartásával a Garantiqa azt kívánja elősegíteni, hogy a vállalkozások olcsóbban, gyorsabban és kiszámíthatóbban juthassanak külső finanszírozási forrásokhoz.

A beruházások támogatása most különösen fontos feladat: a garanciadíj elengedése és a támogatott hitelek kedvező kamatszintje együtt olyan feltételrendszert teremt, amely valódi lendületet adhat a fejlesztéseknek

– hangsúlyozta Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója.

A Széchenyi Kártya Programban felvehető beruházási hitelek kamatát a kormány egy évvel ezelőtt az akkori 5  százalékról 3,5 százalékra csökkentette. Ezek a hitelek 2025. február 17. óta pedig már 3 százalékos fix kamat mellett érhetők el, ami jelentősen élénkítette a keresletet. Október 6-tól pedig már a likviditási célú hitelek is fix 3 százalékos kamat mellett vehetők fel, ami a nagy számú ügyfélérdeklődés alapján várhatóan további jelentős élénkülést fog hozni a hitelezésben az elkövetkező hónapokban. Ennek jelei már a Garantiqa-nál is látszódnak: a beérkező kezességi kérelmek száma az elmúlt hetekben duplájára emelkedett.

Mivel a Széchenyi Kártya termékek többségéhez automatikusan társul a Garantiqa kezessége, a társaság a Széchenyi Kártya Program egyik fontos pillére. A kezességvállalás biztonságot ad a bankoknak, a vállalkozásoknak pedig könnyített utat biztosít a kedvező hitelek felé.

A most meghosszabbított kedvezmény egyértelmű üzenet: a Garantiqa minden eszközzel támogatja a magyar vállalkozások növekedését, hogy fejleszteni tudjanak és bátran tervezzenek előre – tette hozzá Szabó István Attila.

A beruházási hitelekhez kapcsolódó garanciadíj-mentesség folytatása illeszkedik a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseihez, beleértve a vállalati beruházások élénkítését, a technológiai megújulás támogatását és a hazai kkv-k versenyképességének növelését. A Garantiqa bízik abban, hogy a támogatott hitelezési környezet emelkedő beruházási aktivitást eredményez, és hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményének további javulásához.

A társaság a beruházási hitelekhez kapcsolódó kezességvállalásának meghosszabbított díjmentességével – a Széchenyi Kártya Program banki és állami partnereivel közösen – továbbra is azon dolgozik, hogy a vállalkozások olcsó és kiszámítható finanszírozási hátteret kapjanak stabil működésükhöz és fejlesztési terveik megvalósításához – zárul a közlemény.

 

 

