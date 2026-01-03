Fel kellett gyűrniük az ingujjukat Szalay-Bobrovniczky Kristóf embereinek

Mozgalmas évük volt a Magyar Honvédség tűzszerészeinek, a riasztások száma tavaly is elérte az egy évvel korábbit, megközelítve az 1700-at – közölte a Honvédelmi Minisztérium szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a múlt évben Fejér vármegyéből érkezett a legtöbb, 388 bejelentés, Pest vármegyéből 251, Veszprém vármegyéből pedig 171. 2025-ben összesen 305 esetben kellett soron kívül intézkedniük a katonáknak, a bejelentéstől számítva 24 órán belül.

A jellemzően a második világháborúból visszamaradt, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerészei által hatástalanított és megsemmisített robbanótestek össztömege 2025-ben megközelítőleg 20 tonna volt. A biztonságosan kivitelezett föld alatti robbantások során csaknem 600 kilogramm TNT és Semtex típusú robbanóanyagot használtak fel a katonák.

A statisztikai adatok alapján még nagy számban kerülnek elő háborúból visszamaradt robbanóeszközök, amelyek sok esetben vagy működőképesek, vagy állapotuk miatt érzékenyek és emiatt robbanásveszélyesek – írták.