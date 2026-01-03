2p
Makró Hadügy, védelem, honvédelem Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fel kellett gyűrniük az ingujjukat Szalay-Bobrovniczky Kristóf embereinek

mfor.hu

Tavaly csaknem 1700 bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére.

Mozgalmas évük volt a Magyar Honvédség tűzszerészeinek, a riasztások száma tavaly is elérte az egy évvel korábbit, megközelítve az 1700-at – közölte a Honvédelmi Minisztérium szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a múlt évben Fejér vármegyéből érkezett a legtöbb, 388 bejelentés, Pest vármegyéből 251, Veszprém vármegyéből pedig 171. 2025-ben összesen 305 esetben kellett soron kívül intézkedniük a katonáknak, a bejelentéstől számítva 24 órán belül.

A jellemzően a második világháborúból visszamaradt, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerészei által hatástalanított és megsemmisített robbanótestek össztömege 2025-ben megközelítőleg 20 tonna volt. A biztonságosan kivitelezett föld alatti robbantások során csaknem 600 kilogramm TNT és Semtex típusú robbanóanyagot használtak fel a katonák.

A statisztikai adatok alapján még nagy számban kerülnek elő háborúból visszamaradt robbanóeszközök, amelyek sok esetben vagy működőképesek, vagy állapotuk miatt érzékenyek és emiatt robbanásveszélyesek – írták.

„Aki bármilyen robbanótestet vagy akár csak annak tűnő tárgyat talál, a saját és környezete biztonsága érdekében ne mozdítsa el a helyéről és azonnal értesítse a rendőrséget, ahonnan a bejelentést megkapja a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete” – áll a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ki lesz 2026 első világbajnoka? 1 millió font a tét a ma esti darts-vb-döntőn

A helyszínen volt szerencsém átélni az utóbbi évek egyik legnagyobb sportőrületét, a darts-világbajnokságot a 10 ezer szurkoló befogadására alkalmas Alexandra Palace-ban vagy ismertebb becenevén: az Ally Pally-ben. Szombat este eldől, a mindössze 18 éves angol Luke Littler megvédi-e a címét, vagy a nála alig öt évvel idősebb holland Van de Veen lesz a legkurrensebb sportági szakszövetség, a PDC által 1994 óta rendezett világverseny tizennegyedik világbajnoka. A tét nem kicsi: a győztes 1 millió fontot vihet haza, dupla annyit, mint egy évvel ezelőtt.

Orbán Viktor sem örülhetett ezeknek a számsoroknak – ezek az év legnézettebb hét ábrái

Orbán Viktor sem örülhetett ezeknek a számsoroknak – ezek voltak 2025 legnézettebb ábrái

Ezek voltak a legnézettebb vasárnapi grafikonjaink.

Csak kapkodhatják a fejüket a hazai kis- és középvállalkozások

Csak kapkodhatják a fejüket a hazai kis- és középvállalkozások

Adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti 2026-ban a kormány a mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A cél változatlan: kiszámítható működési környezet, több beruházás, több munkahely és versenyképesebb magyar vállalkozások.

Csak látszólag jártak jól a magyar autósok

Csak látszólag jártak jól a magyar autósok

Noha az év végén kisebb mértékben csökkent az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a magyar autósoknak nincs oka az örömre. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő összefoglalója szerint ugyanis más régiós országokban nagyobb mértékben csökkentek az árak. Így a közép-európai régióban ismét Magyarországon kell az egyik legmagasabb árat fizetni tankoláskor.

Átalányadózóként ezekre a szabályokra figyeljen 2026-ban

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése mellett változott az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányada is, illetve eltörölték a szociális hozzájárulási adó minimumának 112,5 százalékos szabályát. Megnéztük, 2026-ban hogyan hat ez ennek az adózói körnek a közteherfizetési kötelezettségeire.

A régió néhány országában negyedével csökkent a népesség

A régió néhány országában negyedével csökkent a népesség

A rendszerváltás környékén viszonylag fiatal volt Kelet-Közép-Európa korösszetétele, ennek köszönhető, hogy nem csökkent még nagyobb mértékben a népesség. A demográfiai örökség azonban erős hatással van a jövőre is.

Az ügyvezető szerint rakéta is okozhatta a mosonmagyaróvári gyártüzet

Az ügyvezető szerint rakéta is okozhatta a mosonmagyaróvári gyártüzet

Győrből és Pápáról is tűzoltók száguldottak Mosonmagyaróvárra Újév hajnalán, miután tűz ütött ki az UFM-gyár raktárában. A készletet nem sikerült megmenteni, a tűz a melléképületekre is átterjedt.

Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány eddig 2028-ra ígérte, hogy a minimálbér eléri az ezer eurót, a bruttó átlagbér pedig az egymillió forintot. A Nemzetgazdasági Minisztérium január 2-ai közleményében azt írja: „a következő időszakban” akarják elérni.

Az egri 1552 Éttermet díszlövéssel búcsúztatják január 11-én

Dömpingszerűen zárnak be a magyar éttermek, és 2026-ban is ez várható

Fekete év volt a magyar vendéglátás számára 2025. Számtalan ismert vendéglátóhely szűnt meg, köztük a Budai Várban Szamos Miklós cukrászdái, a bulinegyed szórakozóhelyei, vidéken pedig Michelin-ajánlásos éttermeknek is be kellett zárniuk. Úgy tűnik, hiába alakul stabilan havi 200 milliárd forint felett a forgalom, a közterheket és a munkaerőhiányt ez sem tudja ellensúlyozni. 2026-ban pedig újabb bezárási hullám jöhet: az első ágyúlövés időpontja már megvan.

Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Megmenekül az olaszok egyik kedvenc étele Trump karmaitól

Az Egyesült Államok az eredetileg tervezettnél jóval alacsonyabb pótvámot vet ki több olasz tésztagyártóra, miután felülvizsgálta a dömpingellenes eljárás eredményeit – közölte csütörtökön az olasz külügyminisztérium.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168