Félbemaradt a csornai uszoda, a leggazdagabb magyarok fejezik be

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Csornán készülő tanuszodára ismét közbeszerzést írt ki a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium, ugyanis a korábbi közbeszerzés nyertese a projektet 25 százalékos készültségben otthagyta, az építkezés leállt.

A nettó 932 773 838 forintos közbeszerzést végül a Fodor Építőipari Kft., illetve az Euro Generál Zrt. közös ajánlata nyerte el.

Az Opten szerint a Fodor Építőipari Kft. kisebbségi tulajdonosa Fodor Géza Szabolcs mellett Paár Attila, aki 100 leggazdagabb magyar című kiadvány listáján a 16. helyre jutott. Az üzletember 2020-ban szállt be a cégbe, a vállalat 2023-ban 7,7 milliárd forintos árbevételt ért el, amelyből 600 millió forint nyereséget termelt.

Győr környékén szép sikereket értek el a közpénzes munkák területén, így talán nem is akkora csoda, hogy most is diadalmaskodtak. Korábban a G7 írta meg, hogy a Fodor Építőipari Kft. kapta a győri jégcsarnok kivitelezési munkáit is. Ahogyan azt is, hogy úgynevezett Borkai-botrány kirobbanásakor szerződött le a céggel a győri önkormányzat, 1,5 milliárdos szerződést kaptak egy másik céggel konzorciumban a győri állatkert bővítésére.

Az Euro Generál Zrt.-nek 2020 óta 50 százalékos társtulajdonosa a felcsúti FEJÉR-B.Á.L. Építőipari Zrt., amely Mészáros Lőrinc és gyerekei közös cége. Az Euro Generál 2023-ban 18 milliárd forintos árbevételt ért el, amelyből 1,7 milliárd forint nyeresége származott.

A nyertest már márciusban kiválasztották, majd április legvégén írták alá a szerződést. Ennek ellenére április 8-án már államtitkári és miniszteri szinten erősítették meg, hogy előrelépés várható a félbehagyott csornai tanuszoda ügyében.

A két, a leggazdagabbak közé sorolt magyarhoz köthető sikeres közbeszerzésben olyan cégek maradtak alul, mint a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., a Swietelsky Magyarország Kft., a Denco Klímatechnikai Kft., a Fenstherm Kft., és a Laterex Zrt. és a Vemép-Szer Kft.

A nyertes ajánlattevők feladata lesz a korábbi csúfosan végződött otthagyott kivitelezési munkák miatt az érintett ingatlan állapotának felmérése, a szükséges bontások és javítások meghatározása, elvégzése és dokumentálása.

A tanuszoda egy háromszintes épület lesz, amely magában foglal egy 15×25 méteres, 1,90 méter mély nagymedencét, valamint egy 6×10 méteres, 0,8 méter mély tanmedencét.

Az új kivitelezőknek a pinceszinten a vízgépészetet, a földszinten előcsarnokot, a pénztárt, az öltözőket, a medencéket, az illemhelyeket, a tárolókart, a gépészeti helyiségeket, míg a tetőtérben a légtechnikai berendezéseket kell kialakítaniuk. A medencék összes vízfelülete 435 négyzetméter lesz. Az ingatlanon 16 parkolóhelyet alakítanak ki, amelyek közül egy lesz akadálymentes. A tervezett új uszoda beépített alapterülete megközelíti az 1300 négyzetmétert.

A kormány évekkel ezelőtt 57 tanuszoda építését ígérte meg országszerte, de az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint 20 létesítmény a mai napig nem készült el – számolt be az Átlátszó a közadatigénylésükre kapott adatok alapján.

Csurgón egyébként 2021-ben kezdték el építeni a tanuszodát. Akkor az Octopus Invest Kft. 900 millió forintért kapott megbízást a feladatra, amit végül félbehagyott, így az új vállalkozókkal már összesen közel nettó 2 milliárd forintba fog kerülni az épület – legalábbis a jelen állás szerint.

Az Octopus Invest Kft. egyébként több állami tendert is elnyert, ám több városban is feljelentették az alvállalkozói, mert a cég szerintük nem fizette ki nekik az elvégzett munkájukért járó összegeket különböző beruházásokon. 2022 végén aztán elindult az Octopus Invest megszüntetése, és a cég jelenleg felszámolás alatt áll. (Az Opten nyilvános adatai szerint a cég tulajdonosának számtalan felszámolás alatt álló cége volt/van.)

Csorna egyébként épül-szépül, azon kívül, hogy a 2026-ra ígért tanuszodája most már tényleg készül, 2024. júniusában Gulyás Gergely kancelláriaminiszter részvételével átadták a Kisfaludy Program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém Csornai Termálfürdőt.