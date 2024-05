Felcsúthoz közel lép a műholdgyártási piacra a 4iG

A 4iG Csoport, valamint a hozzá tartozó Remred Zrt. hétfőn Martonvásáron tette le Magyarország első űripari gyártóközpontjának alapkövét. A Remtech gyártásra, összeszerelésre, integrációra és tesztelésre is alkalmas üzeme Európában egyedülálló moduláris technológiával, maximum négyszáz kilogramm tömegű műholdak gyártását, összeszerelését és tesztelését végzi majd.

Szabó Tibor polgármester, Jászai Gellért a 4iG vezére, Sárhegyi István a Remred alapítója és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szépen felsorakozott az ünnepélyes alapkő-lettételre

Fotó: Mfor / Bózsó Péter

A 4.000 négyzetméteres komplexumban műholdak és a legkorszerűbb űrrendszerek tervezését, gyártását, illetve tesztelését végzik majd 2026-tól.

A Remtech névre keresztelt üzemegység a jelenleg elérhető legmodernebb technológiával és a legszigorúbb nemzetközi űripari szabványoknak megfelelően működik majd.

A beruházással több mint 85 új, magas hozzáadott értékkel rendelkező munkahely jön létre.

Az űrtechnológiai gyártóközpont megvalósításával, az űripari portfóliójának vertikális integrációján keresztül a 4iG Csoport egyedülálló képességekkel és infrastruktúrával rendelkező szolgáltatóvá válik a közép-kelet-európai régióban.

A zöldmezős beruházást az űripari szabványoknak megfelelő, innovatív és az elérhető legmodernebb technológiai megoldásokkal látják el, az üzem energiaellátását önálló napelempark is biztosítja az átadást követően. A 4000 négyzetméteres technológiai központban 1500 négyzetméteres speciális laboratóriumot hoznak létre, amely ISO8 és ISO5 minősítésű tisztatér technológiával rendelkezik. Az üzemben rezgés-, sokk-, mechanikai-, termo-vákuum, klimatikus-, EMC/EMI-, és akusztikus tesztekhez szükséges rendszerek is helyet kapnak.

A tervek szerint a hazai és a nemzetközi piaci igényeket is kielégítő gyártóközpont nem csupán a műholdtechnológia és az űripar kiemelkedő bázisa lesz. Olyan innovációs központ jön létre, amelyben a nemzetközi kooperációk mellett, a hazai tudásipar is megjelenik majd, számos ponton kapcsolódva az oktatáshoz és kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységekhez.

Sárhegyi István a Remred alapítója az új piacra való belépést a hajózáshoz hasonlította: „vitorlát bontottunk ezen a tengeren.” Hozzá tette, hogy az űrtechnológia önmagában nem rendelkezik lelkiismerettel, és így rajtunk múlik, hogy milyen jövő vár rá. Szerencsére ma még nincs konfliktus az űrben – jegyezte meg. Remélhetőleg a technológia az egész emberiség javát szolgája majd.

A Remred rakéta-sebességel törne előre, nem csak az időjárás kutatás terén

Fotó: Mfor / Bózsó Péter

Az újrahasznosítható rakéták a kis országok előtt is megnyitották az űrt

Az újrahasznosítható rakétáknak köszönhetően paradigmaváltás történt az űriparban. Olcsóbbá vált a hozzáférés, és a magántőke megjelenésével e verseny csak fokozódott. Agilis és innovatív magánvállalatokra támaszkodnak, például gondoljunk Elon Musk SapeX Falcon rakétáira.

Ma már a fejlődő országoknak sem science fiction helyzet a piacra való belépés - érvelt előadásában Sárhegyi István.

Magyarországnak is lehetősége van arra, hogy az űriparban meghatározó szerepe legyen. Korábban a KFKI fejlesztette a Pille sugárzásmérőt. Ezt ma is továbbfejlesztik és a Remred mérnökei gyártják. Ez már 50 év űrkutatási tapasztalata. Ennek révén bekapcsolódhatunk nemzetközi űrprojektekbe is, mint a Donald Trump által bejelentett Artemis program, vagy a Lunar Gateway.

A most megépülő csarnok képletesen „űripari Rubik kocka” lesz.

A csoport már foglalkozik dróniparral, drónvédelemmel és védelmi digitalizációval. A Rheinmetall digitális fejlesztésébe is bekapcsolódik, ami illeszkedik az EU és a NATO középtávú védelmi startégiájához. Alacsonyan keringő legfeljebb 400 kilogrammos műholdak gyártása és összeszerelése folyik majd az üzemben. Nemzetközi cégek is együttműködést ajánlottak.

Meghívjuk a legjobb mérnököket, közgazdászokat és másokat, hogy közösen valósítsuk meg ezt a tervet – szólította fel a szélesebb közönséget Sárhegyi István.

Évente 10-12 műhold

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter visszaemlékezéssel kezdte beszédét: "Pár évvel ezelőtt, amikor a kormány úgy döntött, hogy űriparral kezd foglalkozni, ismerősem között is elmosolyogtak többen. Mit keresünk mi itt, hiszen ez a nagy országok játéktere, mi kicsik vagyunk. Azonban a Remred most megvalósítja azokat, amiket korábban nem tudtunk elképzelni. A beruházás remélem nagyon sok megrendelést kap és egyedülálló technológiát tud kifejleszteni" – kívánt a projeknek sok sikert a miniszter. Kiemelte, hogy ez egy magyar technológia, magyar tulajdonú vállalattal.

High-tech is, és magyar is, úgyhogy ez nagyon klassz dolog – hangsúlyozta Nagy Márton.

Évente 10-12 műholdat is legyártanak majd. Egy év múlva szalagot vághatunk a csarnok átadóján - tette hozzá Zádori Balázs, a Remred technológiai igazgatója.

Az alapkő tulajdonképp egy időkapszula, amit a sajtósátor közepén tátongó mélyedésbe süllyesztettek

Fotó: Mfor / Bózsó Péter

Nem csak gazdasági kérdés

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az ünnepségen elmondta: a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is egyben.

Szerinte az ágazat fényes jövő előtt áll, ugyanis az űripar a világ egyik legjobban növekedő, a nemzetközi felmérések szerint is válságálló iparága, melynek értéke a 2023-as 630 milliárd dollárról egyes becslések szerint 2035-re elérheti az 1.800 milliárd dollárt. Ráadásul az űripar, ami a technológiai fejlesztés csúcsát jelenti, rendkívül magas multiplikátor hatással rendelkezik, azaz az itt létrejövő innovációk, technológiai újítások sok más gazdasági szegmensben is megjelenhetnek. Ez a versenyképesség további megerősítése szempontjából kulcskérdés.

Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén. Éppen ezért fontos a kormány stratégiai partnerének, azaz a 4iG-nak a beruházása, amely révén a társaság az IKT mellett az űriparban is régiós vezető szerepre törhet -fogalmazott.

„Az űripar, a technológiai és védelmi ipari holdingvállalatunk részeként, a 4iG csoport hagyományos üzletágai - informatika, távközlés - mellett, a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező terület" - hangsúlyozta az ünnepélyes alapkőletételen elmondott beszédében Jászai Gellért, a 4iG vállalatcsoport elnöke.

Sárhegyi István, a Remred alapítója, a 4iG csoport űripari és technológiai holdingvállalatának vezérigazgatója azt emelte ki, hogy

a Martonvásáron megvalósuló beruházásnak köszönhetően Magyarország rövid időn belül a globális űrpiac egyik meghatározó szereplőjévé válhat.

A vezérigazgató elmondta, hogy már az űripari központ tervezésének fázisában a legnagyobb nemzetközi vállalatok és gyártó cégek ajánlották fel együttműködésüket. Ez igazolja, hogy hatalmas a nemzetközi piaci igény az alacsony földkörüli pályán keringő műholdak, illetve a különféle űreszközök gyártása iránt.

„Célunk az űripar területén, hogy saját mérnöki kapacitásainkra építve új és egyedi űreszközöket, illetve műholdakat fejlesszünk, továbbá hogy a legnagyobb műholdgyártó és űripari cégek, nemzeti és nemzetközi űrügynökségek stratégiai partnereivé váljunk" - hangsúlyozta Sárhegyi István.

A 21. században az űripar, és azon belül is a műholdakon keresztül érkező adatok, valamint az azokra épülő szolgáltatások a kritikus infrastruktúra részévé váltak. Az egyre gyakoribb természeti katasztrófák, valamint az európai geopolitikai és gazdasági helyzet hatására stratégiai fontosságú a pontos, adatalapú, azonnali tájékoztatást és kommunikációt lehetővé tevő technológia. Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi konfliktusok rávilágítottak arra is, hogy az űrképességek hiánya milyen mértékben tehet kiszolgáltatottá egy-egy országot saját képességek, például megfelelő infrastruktúra és tudásbázis nélkül - tette hozzá a cégcsoport.