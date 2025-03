Felcsúton a 7 perc sétányira lévő cég nyert, pedig bárki indulhatott

Bár a szolidaritási hozzájárulás Felcsútot is sújtja, a Fejér vármegyei falu így is talált forrást a költségvetésében egy jelentős építési beruházásra. Ráadásul ennek becsült nemzeti értékhatára már olyan magas volt, hogy közbeszerzést kellett kiírnia a felcsúti önkormányzatnak tavaly novemberben. Ennek lett meg az eredménye március 7-én, az eljárás sikeres volt, így jó esély van arra, hogy a jelenlegi állás szerint az ország legjobb focicsapatát is adó község még az idén tovább szépüljön.

Szerte az országban nagyon szeretnek térkövezni az önkormányzatok, ebből a költséges divatból eddig sem maradt ki Felcsút, a közbeszerzési dokumentum alapján pedig a jövőben sem fog. A falusi tendert belterületi út és járdafelújításra írták ki, ez a lehetőség pedig annyira felkeltette az építőipari vállalkozások érdeklődését, hogy öt ajánlat is befutott. Pályázott egy cég a Szolnok melletti Abonyból, egy Balatonszabadiból, egy Tatáról, egy pedig Budapestről, de a győztes végül egy helyi vállalkozás lett. A Schevery Kft. bázisa mindössze 550 méterre, 7 perc sétára található Felcsút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától a Google térképe szerint. A felcsúti cég nagyon jól kicentizte, hogy mekkora összeggel lehet esélye a győzelemre: a 129 millió forintos ajánlata pont belefért az önkormányzat által előzetesen erre szánt keretbe.

Cégünk 2020-ban alakult és az ipar számos területét hivatott lefedni. Többek közt jelen vagyunk az építőipar területén gépi földmunka és bérelhető kosaras emelők révén

– szól a dinamikusan fejlődő Schevery Kft. bemutatkozása.

Példát mutatnak az országnak

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Még nagyon fiatal a vállalkozás, 2023-ban 193,3 millió forint volt az árbevételük, de az oldalukon elérhető információk szerint a kormányközeli TV2 már érdemesnek találta a céget arra, hogy a Nagyító című műsorában bemutassa őket. A társaság nem Mészáros Lőrinc tulajdona, hanem Schubert Zoltáné és családjáé. Ez volt a cég történetében az első nyílt közbeszerzés, amit megnyert, ugyanakkor 2023-ban és 2024-ben már több értékhatár alatti munkát elvégzett az önkormányzat számára. Tavaly egy sima megkereséses eljárást nyertek meg: belterületi utak padkázásra keresett kivitelezőt az önkormányzat: ismeretlen szempontok alapján három céget kerestek meg Mészáros László polgármester javaslatára, ebből egy nem is adott ajánlatot, végül a Schevery Kft. nyert.

Most lesz munkájuk bőven. Egyrészt egy 166 méteres szakaszon kell újraaszfaltozniuk, másrészt hat helyszínen kell térkövezniük:

Akácfa utca,

Fő utcai járda felújítása a 75-123. számú épületek között,

0301 helyrajzi számú ingatlan térkövezése,

Fő utca 1. szám előtti járda felújítása,

Fő utcai posta előtti terület burkolása,

Polgármesteri Hivatal udvarának kiegészítő burkolása.

Mostanában a különböző állami hivatalok szeretnek azzal elbüszkélkedni, hogy mennyire eredményesek az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítása érdekében tett intézkedések. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022 nyarán jelentette be, hogy Magyarország az uniós pénzek mielőbbi megszerzése érdekében az EU elvárásainak megfelelően a 30-40 százalékos szintről tartósan 15 százalékra csökkenti az egyszereplős közbeszerzések arányát 2024 végéig. Amennyiben ugyanis csak egy ajánlat van, akkor nincs verseny, azaz nagy a korrupció veszélye.

Kapcsolódó cikk Papíron javult a helyzet a közbeszerzéseknél Állítólag fokozódik a verseny.

Ezt a 15 százalékos szintet nem sikerült elérni.

2021 óta az egyajánlatos közbeszerzési szerződések számaránya mind az uniós, mind pedig a nemzeti eljárásrendben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Kiemelendő, hogy az Európai Bizottság által is vizsgált uniós eljárásrendben megkötött egyajánlatos közbeszerzési szerződések számának aránya 2024-ben 6,8 százalékponttal, míg értékének aránya közel 10 százalékponttal (9,8) volt kevesebb, mint egy évvel korábban

– olvasható a Közbeszerzési Hatóság 2024-es gyorsjelentésében. Még ez a csökkenés is 25 százalék körüli arányt jelent. A Gazdasági Versenyhivatal is arra jutott még december végén, hogy csökkent az egyajánlatos közbeszerzések aránya a teljes magyarországi közbeszerzési piacon, ez pedig összhangban van a kormány vállalásaival az Európai Bizottság felé.