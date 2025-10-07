Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Félelmetes, hogy milyen autókat használnak a magyar utakon

mfor.hu

Csak minden hatodik autó újabb hatévesnél.

A magyar autósok 49 százaléka 16 évesnél idősebb járművet használ, miközben a gépkocsitulajdonosoknak csak a 43 százaléka rendelkezik olyan anyagi kockázatot csökkentő megoldással, mint a casco biztosítás, illetve az asszisztencia-szolgáltatás – közölte Europ Assistance kedden az MTI-vel, a közelmúltban végzett reprezentatív felmérése alapján.

A kutatás szerint a 18-69 éves lakosság 72 százalékának háztartásában van saját autó, minden ötödik háztartásában pedig több gépjármű is megtalálható. A 6-15 éves gépjárművek aránya 34 százalék, és csak minden hatodik gépkocsi újabb ennél.

A magyar autósok 57 százaléka legalább negyedévente megtesz egy 100 kilométernél hosszabb belföldi utat autójával, minden harmadik autótulajdonos pedig havonta legalább egyszer. Csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem, vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.

A saját autóval rendelkező 18-69 éves magyarok körülbelül ötöde rendelkezik casco-biztosítással, 14 százalék kapott ingyenesen gépjármű asszisztencia-szolgáltatást márkakereskedéstől vagy szervíztől, 13 százalékuk pedig önálló asszisztencia szolgáltatást vesz igénybe. Az asszisztencia-szolgáltató cég kiemelte: elöregedő autók esetében egyre nő a meghibásodás veszélye.

(MTI)

