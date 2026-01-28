2p
Félelmetes mélyponton járt a dollár

Trump megszólalása rontott a helyzeten.

Donald Trump keddi megszólalása is hozzátehetett a dollár gyengüléséhez – írja az Equilor elemzői hírlevelében. Az amerikai elnök tegnap elmondta, hogy azt szeretné, ha a Fed szerda este csökkentené a kamatszintet, mert az infláció, az energiaárak és a bűnözési ráta is csökken. Később egy újságírói kérdésre, mely arról érdeklődött, hogy aggódik-e a dollár folyamatos gyengülése miatt, így felelt:

a dollár remekül teljesít, értéke kiváló, és nem aggódom az átmeneti gyengülés miatt.

Ezt követően keményen bírálta Kínát és Japánt, amiért le akarják értékelni a saját devizájukat, amivel nehéz versenyezni – tette hozzá. Az euró-dollár árfolyama az 1,1970-es szintről 1,2077-ig ugrott Trump nyilatkozatait követően.

Az Equilor elemzői szerint a következő hetekben fokozódhat Trump nyomása a jegybankra a kamatvágás érdekében, az új jegybankelnök megnevezésével párhuzamosan. Az amerikai elnök gyengébb dollárt szeretne látni, mivel javítaná a külkereskedelmi mérleget, ugyanakkor a jelenlegi dinamikus gyengülés inkább a dollárral szembeni bizalomvesztésnek tudható be, melyet az elemzők szerint maga Trump okoz a nyilatkozataival, illetve intézkedéseivel. 

