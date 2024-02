Félelmetes sorozatba került a TV2 – ezt már tényleg nehéz elhinni

Nem lehet oka túl sok panaszra az RTL-nek, hogyha a Gundel Takács Gábor vezetésével érkező ’Az ugrás – A beugratós kvízműsor’ számairól van szó, az egész szórakoztatóra sikerült vetélkedő pályafutásának második hetében 500 ezer körüli átlagos nézettséget tudott felmutatni. Ez az előző hetinél valamennyivel gyengébb eredmény, azonban összességében így is stabil. A műsor a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49-es korcsoportban rontott, és 157 ezres nézőszám mellett 16 százalékos szinten mozgó közönségarányt ért el.

A csatorna minden bizonnyal kevésbé elégedett telenovellája, az ’…a szomszéd tehene’ által hozott számokkal, ez mostanra csak 160 ezer nézőt vonzott adásonként, ami komoly zuhanás a korábbi eredményekhez mérve.

Biztos receptet talált a TV2

Nagyon eltalálta a hétköznap esti műsortervét a TV2, ezt mi sem mutatja jobban, minthogy mindkét műsor könnyedén elsöpörte a vele párhuzamosan futó RTL-es kihívót. A Kasza Tibi vezetésével érkező Szerencsekerék ismét 620 ezer körüli nézőszámot hozott, ez nagyjából megfelel az előző hetek átlagának. A vetélkedő a 18-49 évesek körében sem okozott csalódást, hiszen itt epizódonként 155 ezer körüli nézőszámot és 15 százalék feletti közönségarányt tudott felmutatni.

A program második felében ezúttal is a kollégáim körében is igen népszerű Kincsvadászok került adásba, az antikvitásos árverésműsor 540 ezres nézettséget hozott részenként. Ez valamennyivel gyengébb teljesítmény a múlt hetihez képest, komolyabb aggodalomra azonban nem ad okot. A széria a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is jól megy (pedig ezzel a TV2 műsorainak szoktak gondjai akadni), és ezúttal 168 ezres átlagos nézőszámmal és 21 százalék körüli közönségaránnyal iratkozott fel a listára a szegmensben.

Tényleg ennyire imádják ezt a hírműsort?

Nehezen találunk szavakat arra, hogy 2024-ben a teljes lakosság, azaz a 4 évnél idősebb magyarok körében nem akadt nézettebb műsor, mint a TV2 hírműsora, a Tények. A Tények hetek óta csak saját magával versenyez az első helyért, ezúttal a legnépszerűbb a február 23-i adás lett, ezt 778 ezren követték élőben. A TV2 Play-en elérhető tematika szerint egyebek mellett egy bárándi közlekedési balesetről, valamint egy kirabolt pécsi patikáról volt szó a győztes kiadásban.

Megint elégedett lehetett a TV2. Fotó: TV2 Sajtószoba

Sportesemények

A 8. héten ha sportról volt szó, minden a Ferencvárosról szólt, hiszen a csapat két fontosabb meccset is játszott:

az Európai Konferencia Liga kereteiben a Fradi az Olympiacos csapatát fogadta visszavágóra, itt 1-0-s eredménnyel ki is kapott, a csalódást keltő szereplést 401 ezren követték a képernyők előtt,

a magyar bajnokin azonban nagyon más jellegű végeredmény született, ugyanis a Ferencváros durva, 5-0-s vereséget mért az örök rivális Újpestre – mindezt 279 ezren látták.

Végül akadt a legnézettebb sportesemények közt egy olyan meccs is, amelynek nem volt magyar illetősége: az olasz Napoli a Barcelona csapatával találkozott, az 1-1-es döntetlent 209 ezren nézték élőben.

Verhetetlen az RTL hétvégenként

Míg a hétköznapokon egyértelmű fölényben van a TV2, a csatorna hétvégén egyszerűen nem tudja tartani a lépést az RTL-el. Szombaton az RTL saját gyártású sorozata, a mindig népszerű ’A mi kis falunk’ 689 ezres nézőszámmal villantott nagyot, könnyedén lenyomva a párhuzamosan adott film által elért 295 ezer nézőt.

Vasárnap megint haraptak a Cápák, és eddigi legjobb eredményét érte el a ’Cápák között’, 735 ezres nézettségével lesöpörte a TV2 tehetségkutatója, a ’Mutasd a hangod!’ által elért 473 ezres nézőszámot. A ’Cápák között’ egy győzelmet is behúzott, ugyanis a kiemelt kereskedelmi korcsoportban ezúttal sem tudták megelőzni, és

289 ezres nézettségével, valamint 25,2 százalékos közönségarányával magabiztosan elvitte a szegmens első helyét.

Felemás a kép

Az elmúlt hetekben egyre inkább kirajzolódó tendencia az, hogy a kereskedelmi csatornák elosztották egymást között a hétköznapokat és a hétvégét, így a heti végeredményt is ez befolyásolja. Összességében elsősorban a hétvégi fölénynek, valamint ’Az ugrás’, az RTL vetélkedőjének köszönhető az, hogy a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, az átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna közül az RTL kerekedett felül, és 14,2 százalékával lenyomta a TV2 13,6 százalékát.