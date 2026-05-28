Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

2026 áprilisában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,0, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–áprilisban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,6, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A belföldi vendégek száma 3,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal bővült 2025 áprilisához képest. A 717 ezer belföldi vendég közel 1,6 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken.

A külföldi vendégek száma 5,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,0 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, amelyhez jelentősen hozzájárult az – előző évben kiugróan sok vendéget küldő – Izraelből érkező vendégek számának 79 százalékos visszaesése. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 0,6 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,7 százalékkal csökkent 2025 áprilisához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 730 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 87,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

