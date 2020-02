Felesleges felhalmozni az élelmiszereket

A kormány illetései szerint nincs ok a pánikra, és az élelmiszerek felhalmozása is indokolatlan. Ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy a versenyhivatal fellép a félelmekre rosszhiszeműen rájátszókkal szemben.

A kormány megérti az emberek félelmét a koronavírus-fertőzéstől és az ebből adódó élelmiszer-felhalmozást, de ez a szakértők szerint sem indokolt - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára egy pénteki sajtótájékoztatón.

Schanda Tamás közölte: nincs ok pánikra, nincs ok a felesleges vásárlásra. Az ITM kapcsolatban áll a kereskedelmi szakmai szervezetekkel és folyamatosan tájékozódik az élelmiszerellátás aktuális és várható helyzetéről - tette hozzá. Közölte azt is, a jövőben versenyhivatali eszközökkel lépnek fel a koronavírus-járványt kihasználó, rossz szándékú piaci szereplőkkel szemben. A fogyasztóvédelem megkezdte a tartós élelmiszerek és a kézfertőtlenítők árának vizsgálatát, hogy kiszűrjék a későbbi tisztességtelen piaci gyakorlatot.