Félezer ember ül Ukrajnában háborús bűnökért

A fenntartható bankolás előfutárai

Népszerű témává vált napjainkra, hogy a bankolásban érvényre jutó társadalmi fenntarthatósági szempontokról beszéljünk. Sokaknak tűnik ez úgy, mintha a pénzügyi szektor is csak kényszerűségből próbálná meglovagolni így a korszellemet, ám a bankrendszer már akkor is foglalkozott a társadalmi fenntarthatóság kérdésével, amikor még az ózonréteget sem ismertük, nemhogy azt, miként rombolják az ózonpajzsot a halogénezett szénhidrogének. A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem kutatói által jegyzett frissen megjelent kötetben azt mutattuk be, hogy mind az európai hagyományban, mind pedig a magyar viszonyok között megvannak a fenntartható pénzügyek előzményei, s így a fenntarthatóság megjelenése a pénzügyi szektorban többszáz éves múltra tekint vissza. Mindezek alapján az alábbiakban is amellett érveltünk, hogy korunkban nem ezek kialakítása, hanem megújítása van napirenden.