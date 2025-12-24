Felfedte Varga Mihály, mennyire elégedett a saját idei teljesítményével

Márciusi hivatalba lépésemkor három monetáris politikai cél tűztünk ki, amelyet teljesítettünk – posztolta ki a Facebook-oldalára Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Ezek:
1. Csökkenjen az infláció. (5,6 volt, most 3,8 százalék)
2. Stabilabb árfolyam legyen. (Az euró 410 forint volt, most 390)
3. Növekedjen a tartalék. (44,6 milliárd euró volt, most 51 milliárd euró)
A hazai monetáris politika idei évét lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár is értékelte: