Varga Mihály

Felfedte Varga Mihály, mennyire elégedett a saját idei teljesítményével

mfor.hu

A hivatalba lépésekor kitűzött három célja teljesült.

Márciusi hivatalba lépésemkor három monetáris politikai cél tűztünk ki, amelyet teljesítettünk – posztolta ki a Facebook-oldalára Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Ezek:

1. Csökkenjen az infláció. (5,6 volt, most 3,8 százalék)

2. Stabilabb árfolyam legyen. (Az euró 410 forint volt, most 390)

3. Növekedjen a tartalék. (44,6 milliárd euró volt, most 51 milliárd euró)

A hazai monetáris politika idei évét lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár is értékelte:

