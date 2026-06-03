Felfelé kúsznak az üzemanyagárak, de még jobb a helyzet, mint múlt héten

A benzin és a gázolaj beszerzési ára ugyan nem változik csütörtökön, de a kutak piaci átlagárai között kisebb emelkedést mért a holtankoljak.hu.

A keddi 641 forint után a benzin literenkénti átlagára 646 forintra emelkedett, a dízelnél pedig 661 forint után jelenleg 665 forint a piaci átlagár literenként. Ezek az árak csak azokra vonatkoznak, akik nem magyar rendszámú autóba tankolnak, kannába töltik az üzemanyagot, vagy automata benzinkutat választanak.

A többi esetben a hatósági ár továbbra is 595 forint a benzin, és 615 forint a dízel esetében.

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