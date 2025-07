Feljelentést tettek Hadházy Ákos rekordfogása miatt

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A bölcsődét tavaly az Integritás Hatóság után az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF is vizsgálni kezdte a képviselő bejelentése miatt. Hadházy a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Nógrád megyei településen 677 millió forintból épült meg egy 12 férőhelyes bölcsőde, ami a független képviselő számításai szerint azt jelenti, hogy egy férőhelyet 56 millió forint EU-s támogatásból építettek meg.

A feljelentést a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon tették hanyag kezelés gyanúja miatt, írja a 24.hu . A hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) is jelzett számlakibocsátási kötelezettség elmulasztása miatt.

