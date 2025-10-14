Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Makró Építőipar Otthon Start ÉVOSZ

Félkész ország? Alig épült valami az országban augusztusban

Vég Márton
Vég Márton

Súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban az elemzők szerint.

Az építőipar termelési volumene augusztusban durván visszaesett a megelőző év azonos időszaki bázishoz képest. A korábbi hónapok trendszerű növekedése után ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A szakma abban bízik, hogy ősszel inkább a növekvő trendet állítja újra pályára állítja az Otthon Start hitel, ami a bankok várakozásai szerint jövő év végéig 1200-1500 milliárd forint többlet hitellel járul hozzá a lakáspiac növekedéséhez

- mondta az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) kereskedelmi tagozatának elnöke, Juhász Attila.

Mint arról beszámoltunk, a KSH adatai szerint augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Ez óriási romlás júliushoz képest, amikor a KSH még 4,9 százalékos éves szintű növekedésről számolt be. Ennél nagyobb éves szintű havi mínuszra csak a Covid 2020 tavaszi berobbanása előtt volt példa.

Kevesebb volt a munka
Kevesebb volt a munka
Fotó: Depositphotos

Juhász Attila szerint az állami és a vállalati megrendelések visszaesése, valamint a lakás szegmens korlátozott növekedése miatt az építőipari termelés volumene 2023-24-hez képest még emelkedhet, de a 2021 második és 2022 első felét jellemző szintek elérésére még várni kell. 

Satufék?

Súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint is. A váratlan visszaesésben az egyéb építményeknek volt meghatározó szerepe: míg az épületek építésének volumene mindössze 2,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, addig az egyéb építményeké 34,8 százalékkal, azaz több mint a harmadával esett vissza. A visszaesés szerinte nem magyarázható bázishatással, hiszen az egyéb építmények építése esetében a termelés a 2021-es átlagtól is közel 40 százalékkal elmaradt, miközben az előző hónapokban annak megfelelően alakult.

A KSH különösebb magyarázatot nem fűzött a jelentős visszaeséshez. Azt tudjuk Regős Gábor szerint, hogy az egyéb építmények építéséhez nagyobb részt állami, illetve államhoz kapcsolódó beruházások tartoznak – például utak, vasutak. Kérdés, hogy itt a visszaesés egyszeri-e, azaz például valamilyen teljesítés csak későbbre húzódott vagy a költségvetési helyzet miatt az állam, mint megrendelő satuféket nyomott és visszafogta a folyamatban lévő beruházásait.

Fontos viszont hangsúlyozni, hogy egyhavi adatból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, a főcsoport az elmúlt hónapokban érdemben tudta húzni az építőipar egészét, így az augusztusi adatok esetében feltehetően csak átmeneti megtorpanás látszik. Ezt erősíti, hogy a tárgyhóban jelentős összegű új szerződést kötöttek egyéb építmények építésére, amelynek köszönhetően a hó végi szerződésállomány több mint harmadával meghaladta a megelőző évi szintjét

- fogalmazott az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel.

Szerinte az épületek építését egyrészt a vállalati kereslet befolyásolja, amely a gazdasági bizonytalanságra tekintettel az elmúlt időszakban visszafogottan alakult. Ezt tükrözi vissza, hogy augusztusban a megkötött új szerződések volumene 8,0 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben a hó végi szerződésállomány 10,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint tavaly augusztusban. Molnár Dániel úgy látja: az augusztusi adatokból még nem vonható le messzemenő következtetés, a szeptemberi statisztika mutatja majd meg, hogy átmeneti lassulást láthatunk-e az ágazatban. Előretekintve ezzel együtt is arra számít, hogy a trendszerű bővülés folytatódik.

Az Otthon Start Program nyomán megjelenő kereslet hatására várhatóan a kínálati oldal is reagál majd, a Lakhatási Tőkeprogram projektjei mellett elindulhatnak további fejlesztések is a következő hónapokban. Ezzel párhuzamosan állami oldalról is érdemi kereslet csapódik le az építőiparban, elsősorban az útépítési projekteken keresztül, amelyet a rendelésállomány is tükröz.

A bizonytalansági tényezőt továbbra is a vállalati szektor megrendelései jelentik, a vállalati beruházások kapcsán az óvatosság csak lassan oldódik a külpiaci bizonytalanságra tekintettel. Fellendülés a gazdasági kilátások javulásával párhuzamosan érkezhet ebben a szegmensben, várhatóan az év vége, a jövő év eleje felé – vélte az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Csökkentek az árak a kutakon. De mennyivel?

Zárolt magyar uniós pénzek: sorsdöntő tárgyalás kezdődik kedden – Ursula von der Leyen és Orbán Viktor egy oldalon?

Zárolt magyar uniós pénzek: sorsdöntő tárgyalás kezdődik kedden – Ursula von der Leyen és Orbán Viktor egy oldalon?

Bíróság elé citálták az Európai Bizottságot azért, mert feloldotta az uniós források egy részének zárolását. 

Hatalmasat zuhant a magyar autógyártás augusztusban

Hatalmasat zuhant a magyar autógyártás augusztusban

A közúti gépjármű gyártása 35 százalékkal maradt el idén augusztusban a tavalyitól a KSH adatai szerint. Az export sem néz ki jól a járműiparban. Két magyar régióban még így is nőni tudott az ipari termelés, Dél-Alföld viszont elesett.

Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása

Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása

Csak fellángolásnak bizonyult a miniszter hatáskörébe tartozó építőipar júliusi növekedése, az augusztusi éves szintű mínusznál nagyobbra több évig kell visszalapozni.

A német ipar már beindult, de a magyart még nem húzza magával

A német ipar már beindult, de a magyart még nem húzza magával

Idén még gyenge lesz a Magyarországon épülő nagy gyárak várt hatása az iparra – derül ki a GKI Gazdaságkutató elemzéséből. Különösen úgy, hogy a CATL-gyár második ütemének előkészítését felfüggesztették.

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitelek szűkítették a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai mozgásterét. Erről is esett szó a Trend FM hétfő délelőtti adásában, amely vendége főszerkesztőnk, Csabai Károly volt.

Nem a NER veszi meg a Sziget fesztivált?

Nem a NER veszi meg a Sziget Fesztivált?

Mészáros Lőrinc cégei épp idén bukkantak fel először a nemzetközileg is ismert fesztiválon. Most az egész Sziget eladó. Gerendai Károly is visszatérhet.

Áll a bál Brüsszelben: Orbán Viktor embere egyre nagyobb bajban

Áll a bál Brüsszelben: Orbán Viktor embere egyre nagyobb bajban

Alaposan kivizsgálnák Várhelyi Olivér szerepét a dagadó brüsszeli kémbotrányban.

Egyre rövidebb a banki feketelista

Egyre rövidebb a banki feketelista

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél. Miután egy hiteladósra átlagosan 1,8 szerződés jut, nagyjából 350 ezren lehetnek a banki feketelistán. 

Ha benzines a kocsink és szükséges, holnap menjünk tankolni

Ha benzines a kocsink és szükséges, holnap menjünk tankolni

A benzin ára csökken holnaptól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168