Félkész ország? Alig épült valami az országban augusztusban

Az építőipar termelési volumene augusztusban durván visszaesett a megelőző év azonos időszaki bázishoz képest. A korábbi hónapok trendszerű növekedése után ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A szakma abban bízik, hogy ősszel inkább a növekvő trendet állítja újra pályára állítja az Otthon Start hitel, ami a bankok várakozásai szerint jövő év végéig 1200-1500 milliárd forint többlet hitellel járul hozzá a lakáspiac növekedéséhez

- mondta az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) kereskedelmi tagozatának elnöke, Juhász Attila.

Mint arról beszámoltunk, a KSH adatai szerint augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Ez óriási romlás júliushoz képest, amikor a KSH még 4,9 százalékos éves szintű növekedésről számolt be. Ennél nagyobb éves szintű havi mínuszra csak a Covid 2020 tavaszi berobbanása előtt volt példa.

Kevesebb volt a munka

Fotó: Depositphotos

Juhász Attila szerint az állami és a vállalati megrendelések visszaesése, valamint a lakás szegmens korlátozott növekedése miatt az építőipari termelés volumene 2023-24-hez képest még emelkedhet, de a 2021 második és 2022 első felét jellemző szintek elérésére még várni kell.

Satufék?

Súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint is. A váratlan visszaesésben az egyéb építményeknek volt meghatározó szerepe: míg az épületek építésének volumene mindössze 2,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, addig az egyéb építményeké 34,8 százalékkal, azaz több mint a harmadával esett vissza. A visszaesés szerinte nem magyarázható bázishatással, hiszen az egyéb építmények építése esetében a termelés a 2021-es átlagtól is közel 40 százalékkal elmaradt, miközben az előző hónapokban annak megfelelően alakult.

A KSH különösebb magyarázatot nem fűzött a jelentős visszaeséshez. Azt tudjuk Regős Gábor szerint, hogy az egyéb építmények építéséhez nagyobb részt állami, illetve államhoz kapcsolódó beruházások tartoznak – például utak, vasutak. Kérdés, hogy itt a visszaesés egyszeri-e, azaz például valamilyen teljesítés csak későbbre húzódott vagy a költségvetési helyzet miatt az állam, mint megrendelő satuféket nyomott és visszafogta a folyamatban lévő beruházásait.

Fontos viszont hangsúlyozni, hogy egyhavi adatból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, a főcsoport az elmúlt hónapokban érdemben tudta húzni az építőipar egészét, így az augusztusi adatok esetében feltehetően csak átmeneti megtorpanás látszik. Ezt erősíti, hogy a tárgyhóban jelentős összegű új szerződést kötöttek egyéb építmények építésére, amelynek köszönhetően a hó végi szerződésállomány több mint harmadával meghaladta a megelőző évi szintjét

- fogalmazott az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel.

Szerinte az épületek építését egyrészt a vállalati kereslet befolyásolja, amely a gazdasági bizonytalanságra tekintettel az elmúlt időszakban visszafogottan alakult. Ezt tükrözi vissza, hogy augusztusban a megkötött új szerződések volumene 8,0 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben a hó végi szerződésállomány 10,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint tavaly augusztusban. Molnár Dániel úgy látja: az augusztusi adatokból még nem vonható le messzemenő következtetés, a szeptemberi statisztika mutatja majd meg, hogy átmeneti lassulást láthatunk-e az ágazatban. Előretekintve ezzel együtt is arra számít, hogy a trendszerű bővülés folytatódik.

Kapcsolódó cikk Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása Sokéves mélyponton az építőipar.

Az Otthon Start Program nyomán megjelenő kereslet hatására várhatóan a kínálati oldal is reagál majd, a Lakhatási Tőkeprogram projektjei mellett elindulhatnak további fejlesztések is a következő hónapokban. Ezzel párhuzamosan állami oldalról is érdemi kereslet csapódik le az építőiparban, elsősorban az útépítési projekteken keresztül, amelyet a rendelésállomány is tükröz.

A bizonytalansági tényezőt továbbra is a vállalati szektor megrendelései jelentik, a vállalati beruházások kapcsán az óvatosság csak lassan oldódik a külpiaci bizonytalanságra tekintettel. Fellendülés a gazdasági kilátások javulásával párhuzamosan érkezhet ebben a szegmensben, várhatóan az év vége, a jövő év eleje felé – vélte az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.