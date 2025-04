Félmilliárd forintért vihető a Tungsram védjegy

Egyre olcsóbban próbálja eladni a Tungsram védjegyet a csődbe ment nagyvállalat felszámolója. Az elektronikus értékesítési rendszerben április 24-én megjelent hirdetmény szerint a Tungsram védjegyeinek összességére május 9-től tíz napig lehet majd licitálni, a minimálár pedig már csak 512 millió forint. Amikor az amerikai General Electric világcég 1989-ben felvásárolta a Tungsramot, akkor a védjegy értékét még 13 milliárd forintra becsülték. A felszámolás kezdete óta ez már az ötödik árverés lesz, a legutóbbi eredménytelen árverésen márciusban 640 millió forint volt a minimálár, de nem érkezett ajánlat. Ez alapján úgy tűnik, hogy a védjegy még úgy sem túl értékes, hogy Magyarországon, illetve számos külföldi országban (Algéria, Ausztrália, Azerbajdzsán, Európai Unió, Kína, India, Törökország) lajstromozták.

Nem könnyű feladat meghatározni egy védjegy értékét. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala oldalán elérhető információk szerint a védjegy egyértelműen és pontosan ábrázolható, lajstromozott megjelölés, amely az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, mások áruitól, illetve szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére szolgál. A védjegy mint árujelző elősegíti azt, hogy a fogyasztók megfelelően tájékozódhassanak a termékek és szolgáltatások kereskedelmi eredetéről. A védjegyoltalom korlátlan alkalommal megújítható 10-10 éves időtartamokra. A védjegy jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyét használja, illetőleg a védjegy használatára másnak engedélyt adjon.

A szabadalmi és védjegyügyekkel foglalkozó Pintz és társai jogi iroda leírása szerint a védjegy értékelése komplex feladat, amelynek pénzügyi, marketing és jogi szempontjai is vannak. A védjegy értékét szerintük számos tényező befolyásolja, így: országok száma, használat az egyes országokban, egy termékre vagy több termékre használják, cégnév-e is egyben, megszerezték-e a védjeggyel megegyező domain nevet is, és az milyen értékű, milyen erős a védjegy megkülönböztető képessége, mennyire jól jegyezhető meg a védjegy, milyen idős a védjegy, van-e rá licenc kiadva, jóhírnevű, közismert védjegyről van-e szó, milyen a versenytárs visszatartó szerepe, milyen értékű maga a termék.

A Tungsram védjegy meglehetősen régi. A felszámolás alatt álló cég oldalán részletes leírás olvasható a védjegy történetéről. Egészen pontosan 1909. április 28-án nyújtotta be az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. a TUNGSRAM szóvédjegy lajstromozására vonatkozó kérelmét Magyarországon és a Madridi Unió országaiban, majd egy sor más országban villamos izzólámpákra. A márka a volfrám angol (tungsten) és német (wolfram) megfelelőjéből képzett összetétel, jelezve a vállalat szerepét a volfrámszálas izzólámpa kifejlesztésében. A védjegyet az izzólámpákon túl a rádiócsövekre, egyes országokban rádiókészülékekre, majd a bővülő termékpaletta egyéb fontos elemeire, a TV-képcsövekre, félvezetőkre, floppy-lemezekre kiterjesztették.

A Veritas Történetkutató Intézet szerint a Tungsram védjegy igazi világvédjeggyé vált: az 1990-es évek végéig összesen mintegy 115 országban jegyeztették be.

Összességében Magyarország egyik legrégibb és legrangosabb márkaneve.

A termékei viszont elavultak, ezért is ment csődbe. 2022 novemberében dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért felszámolás alá került a cég. Persze már előtte is lehetett sejteni, hogy hamarosan vége a dalnak, hiszen Jörg Bauer elnök-vezérigazgató 2022. április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta az országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd lett a vesztesége.

A felszámolás tehát már évek óta tart és egyelőre nem látni a végét. Legutóbb március közepén tartottak egy sikeres árverést, akkor ismeretleneknek nagyon kellett a nagy múltú cég lámpagyártó gépsora: négy óra alatt 301 ajánlat érkezett. Végül 98 millió forintért vette meg valaki a gépeket. Ha a védjegyet is megveszi mellé, akkor abból már lehet valami termék is a végén.