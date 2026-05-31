Félmilliárdos profitot hozott össze a Megafon 2025-ben

2025-ben 474 millió forintos nyereséget könyvelt el a Fidesz-propaganda emblematikus intézménye, a Megafon mögött álló cég, de a profitot nem vették ki belőle – vette észre a Hvg.hu.

A Megafon Digitális Inkubátor Kft.-nek 2025-ben az előző évhez képest megugrott a bevétele, 5,8 milliárd helyett 8,6 milliárd forintot kaptak ismeretlen forrásból. (Ez túlnyomó részt nem árbevétel, hanem támogatásokból áll össze, a Megafon szerint Fidesz-szimpatizáns vagyonos emberek adnak nekik pénzt a működésre.)

A cégnek egyre nőttek a személyi ráfordításai az elmúlt években, míg 2023-ban 877 millió forintot, 2024-ben már 1,3 milliárd forintot, tavaly pedig már közel 1,8 milliárd forintot fizettek ki bérként, belsős dolgozójuk 57 fő.