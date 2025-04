A Megafilm-csoport dotációja egyre csak gyarapodik: a hamarosan a mozikba kerülő új filmnek nem csak a gyártását, hanem a marketingjét is felkarolja az állam.

Kapcsolódó cikk Megállíthatatlanul zúdul az állami támogatás a Kálomista-istálló filmjeire A Megafilm-csoport dotációja egyre csak gyarapodik: a hamarosan a mozikba kerülő új filmnek nem csak a gyártását, hanem a marketingjét is felkarolja az állam.

500 millió forintért rendelt „audiovizuális médiaszolgáltatás(ok)ra szánt műsorszám előállítást” a TV Com Kft.-től a Fidesz-frakció. Ez a vállalkozás Kálomista Mártoné, a NER egyik kedvenc kurzusfilmesének, Kálomista Gábornak a fiáé. Mindezt a HVG írta meg , akik az Országgyűlés Hivatalának közzétett listájából látták meg a két szerződést. Kálomista Márton cégével amúgy az MTVA is szerződött már az elmúlt években több mint 700 millióért.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!