Félmillió forintos készpénzhasználati limit, adóamnesztia, nyugdíjas számlák

Adóamnesztiát javasol a Bankszövetség elnöke a korábban megszerzett és le nem adózott jövedelmekre

Azzal a céllal, hogy visszacsatornázzák a pénzeket a hazai gazdaságba. Becsei András lapunknak azt is elmondta, javasolták a Pénzügyminisztériumnak a fogyasztói hitelről szóló törvény módosítását, hogy a személyi kölcsönök mellett a jelzáloghitelekre is lehessen elektronikusan megkötni a szerződést. Egyúttal megfontolandónak tartják, hogy az ingatlan értékéhez képest viszonylag alacsony összegű hiteleknél mellőzzék a most még értékhatártól függetlenül kötelező közjegyzői okiratot. Továbbá szeretnék elérni, hogy ne lejtsen a pálya a fintech-cégek felé, azáltal például, hogy miközben egy átutalást a bankok között tranzakciós illeték terhel, ez egyes fintech-alkalmazásoknál ingyenes. Végül a Bankszövetségnél úgy becsülik, jelentős számú azonosítatlan ügyfél lehet még az október 31-ei határidő lejárta után is, ám vélhetően emiatt újabb halasztást már nem fognak kérni.