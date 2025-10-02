Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Makró Autópiac, járműipar

Felpörgették az elektromos autók a magyar járműpiacot

mfor.hu

Közel 8 százalékkal több új autót helyeztek forgalomba, mint korábban. 

Magyarországon összesen 95 946 új személyautót helyeztek forgalomba az idei első kilenc hónapban, 7,7 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).

Az elektromos autók piaca kifejezetten erősödött az év során, 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba. A bővülést elsősorban az állami támogatási program és a folyamatosan szélesedő modellkínálat okozta, amelyek érdemben élénkítették a keresletet. Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor az elektromos személyautók piaci részesedése 8,4 százalék volt, tehát továbbra sem éri el a 10 százalékos küszöböt. 

Több mint 8 ezer elektromos autó került forgalomba
Több mint 8 ezer elektromos autó került forgalomba
Fotó: Depositphotos

A kis haszonjárművek szegmensében visszaesés történt; összesen 17 030 kishaszongépjárművet regisztráltak az első három negyedévben, 7,4 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.

Az első kilenc hónapban Magyarországon 3707 nagy haszonjárművet helyeztek forgalomba, ami 12,2 százalékos csökkenés 2024 azonos időszakához képest. A visszaesés hátterében továbbra is a gazdasági bizonytalanságok és a megemelkedett költségszint állhat; a magas üzemanyagárak és a drágább finanszírozás miatt a vállalatok inkább a meglévő járműpark fenntartására koncentrálnak, és óvatosabban ütemezik a flotta megújítását – jelezte az egyesület.

A forgalomba helyezett autóbuszok száma 462 volt az első három negyedévben, 25,9 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. A növekedés részben a beszerzési ciklusok és közbeszerzések lefutásához, valamint a tavalyi alacsonyabb bázishoz köthető, így a piaci élénkülés most koncentráltabban jelentkezett – írták.

Az új motorkerékpárok száma 6151 volt, a piac a hosszú ideje tartó pozitív trend után csökkent 3,1 százalékkal, de egy ekkora visszaesés a piac normális működésének része az egyesület szerint.

Az MGE kifejtette: az Európai Unióban 2025-ben szigorodtak az autógyártókra vonatkozó kibocsátási normák, miközben a belső égésű motorok fokozatos kivezetése továbbra is napirenden van. Ugyanakkor a gyártók egyre inkább több technológia párhuzamos fejlesztésében látják a jövőt.

Az elektromos autók terjedését továbbra is befolyásolják a magas fejlesztési költségek, a nyersanyaghiány és az európai akkumulátoripar „gyermekbetegségei”. Bár 2025-ben több európai gigagyár – például a Debrecenben épülő CATL-üzem – előrehaladott fázisba lépett, a teljes termelési kapacitás még nem állt fel, így az ellátás egyelőre akadozik.

A technológiai irányok is differenciálódnak: ismét előtérbe kerültek a Range Extender típusú rendszerek, amelyek kis belső égésű motorral töltik az akkumulátort menet közben. Emellett a szintetikus üzemanyagok fejlesztése is erősödik, amit több európai gyártó is támogat, és amelyek lehetőséget adnak a meglévő belső égésű motorok fenntarthatóbb működtetésére.

Magyarország autóipara 2025-ben továbbra is kiemelt szerepet játszik Európában. A BMW debreceni gyára az utolsó negyedévben kezdi meg a teljes értékű termelést, ami fontos mérföldkő az elektromos autógyártás hazai fejlődésében. Emellett az ország beszállítói ipara is bővül, különösen az elektromos komponensek területén.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

1,3 millió forintra mérsékelték az influenszer bírságát

1,3 millió forintra mérsékelték az influenszer bírságát

Halmi Bence elismerte a jogsértést.

Kiderült, hogy többet kell-e fizetni a tankolásért

Kiderült, hogy többet kell-e fizetni a tankolásért

Pénteken sem változnak a nagykereskedelmi árak.

A teljes nyomdai szektort veszélyezteti a brutális adóemelés?

A teljes nyomdai szektort veszélyezteti a brutális adóemelés?

A döntés teljesen felkészületlenül éri az iparágat.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Fontos szerződést írt alá cseppfolyós földgázról.

Megnyílt Mészáros Lőrinc étterme

Megnyílt Mészáros Lőrinc étterme

Szuper mini étlappal.

Nem csak nálunk vitatéma a kínai akkumulátorgyárak építése

Nem csak nálunk vitatéma a kínai akkumulátorgyárak építése

A magyar gazdaság kitörési lehetőségeként kaptak irdatlan támogatást az ide települő akkumulátorgyárak, amelyek aztán nem váltották be a reményeket. De nemcsak nálunk, hanem Spanyolországban is viták övezik a kínai gyártók terjeszkedését.

Az állampapírok állománya már 13 136 milliárd forintra rúg

Az idei évi finanszírozási tervének teljesülése az év első kilenc hónapjában kedvezően alakult, az állam működésének pénzügyi feltételei biztosítottak, az államadósság finanszírozása stabil, az egész évre tervezett forrásbevonás nettó 115 százaléka teljesült – közölte az MTI-vel csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK).

A magyar kormány is elleshetné ezt a görögöktől

A magyar kormány is elleshetné ezt a görögöktől

Messze van már a 2009 és 2018 közötti rémálom. A görög gazdaság ezekben az években a padlón volt, a mindenkori kormányok a trojka szorításában számos pénzügyi reformmal és megszorításokkal próbáltak életet lehelni a GDP-be. A terv sikerült, raádásul Görögországra nemcsak több gazdasági mutatója, hanem az európai uniós források lehívása miatt is csak irigykedhetünk innen Magyarországól.

Az EU folyósította Ukrajnának a G7-hitel újabb részletét

Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ hét legfejlettebb ipari országával (G7) közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi hiteltámogatás kilencedik, négymilliárd eurós részletét – tájékoztatott a brüsszeli testület szerdán.

Falusi pénzosztás: a fél ország az Orbán-kormánytól kapott támogatást ünnepelheti

Falusi pénzosztás: a fél ország az Orbán-kormánytól kapott támogatást ünnepelheti

10 milliárd forintot osztott szét a kormány, ezúttal megint a kisboltosoknak, de a rászorultság nem volt szempont.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168