Felpörgött a szegedi önkormányzat, egy sor fejlesztést jelentett be

A településfejlesztési döntések során határoztak arról, hogy város északi részén az 502-es főutat folytatva az 5-ös út és a 4519-es jelű sándorfalvi út között 5 kilométeren kétszer kétsávos, valamint 700 méteren kétszer egysávos út épülhet az ehhez kapcsolódó kerékpárutakkal, járdákkal, öt csomóponttal és a csatlakozó utakkal. Az új út a többi közt azt a fejlesztési területet szolgálja ki, ahol a BYD elektromos autókat gyártó üzeme épül meg.

Plusz kiszolgáló infrastruktúra is kell a BYD gyárának közelében

Fotó: BYD

Döntöttek arról is, hogy elkezdődik az új kerékpárút tervezése a nagykörúton a József Attila és a Kossuth Lajos sugárút között. Elfogadták a határozatot, hogy a város határában a Electron Holding Zrt. projektcégei 49,99+20 MW teljesítményű energiatárolós és aggregátoros kiserőművet építhet.

Kapcsolódó cikk Népautóval tarolná le a piacokat a BYD, a magyar gyár is szerepet kaphat Nagyon olcsó modellt mutatott be a közelmúltban a BYD, amit globálisan forgalmazni fognak. A magyar gazdaság akár jól is járhat.

Az önkormányzat pályázatot ír ki a szegedi székhelyű és telephelyű vállalkozások számára a dolgozók fenntartható munkába járásának támogatására. A cégek beruházásuk 50 százalékát, legfeljebb 2 millió forintot kaphatnak meg támogatásként. A korábbi uniós projekt során kerékpártárolók, buszmegállók épültek így.

Az önkormányzat változatlan feltételekkel, két évvel - 2026 végéig - meghosszabbítaná a helyi autóbuszvonalak működtetésére kötött szerződést a Volánbusz Zrt.-vel. Amennyiben erre a céget felügyelő Építési és Közlekedési Minisztérium nem ad engedélyt a szolgáltatásra 8+2 évre közbeszerzést írnak ki. (MTI)