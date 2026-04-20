Felpörgött az elektromosautó-piac a drágább üzemanyagok hatására

Közel 30 százalékkal nőtt az elektromos autók európai forgalma az idei első negyedévben – írja a Reuters. A belső égésű motorokkal ellátott autók azért is válhattak népszerűtlenebbé, mert az üzemanyagárak jelentősen megugrottak az iráni háború hatására. A márciusi forgalmon érződik a háborús hatás, csak ebben a hónapban több mint 240 ezer elektromos autót regisztráltak a tizenöt legnagyobb európai piacon. Az E-Mobility kereskedelmi szövetség európai főtitkára, Chris Heron szerint a márciusi emelkedés mutatja, hogy az olajfüggőség valódi kockázattá vált.

Az 560 ezer új európai elektromosautó-regisztráció pontosan 29,4 százalékos emelkedés a tavalyi első negyedévhez képest. Az E-Mobility szerint ez évente 2 millió hordóval csökkentheti a kontinens olajfogyasztását.

Európa öt legnagyobb elektromosautó-piacán (Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban) több mint 40 százalékos pluszt hozott az első negyedév. Az Európai Unióban és az Európai Szabadkereskedelmi Szövetség tagállamaiban a márciusban regisztrált új autók 21,2 százaléka tisztán elektromos lehet becslések szerint.