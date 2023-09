"Félrement" az új szabály, a minisztérium átírja a rendeletet

Karácsony Gergely: arra készülök, hogy borzasztó ellenszélben kell dolgoznom jövő júniusig

Ez is elhangzott azon a beszélgetésen, amelyet Budapest főpolgármesterével a lapunkat is megjelentető Klasszis Média által szeptember 20-án online megrendezett Klasszis Klubban folytattunk. Az interjú az OTP Bank által Karácsony Gergely 99 Mozgalma ügyében tett, éppen aznap nyilvánosságra került feljelentés kommentálásával kezdődött, de aztán szóba került Budapest gazdasági helyzete, az M0-ás fizetőssé tétele, a biciklisávok megvédése céljából kikerült "Karácsony-cölöpök", az EU-források, az Egészséges Budapest Program, s természetesen a 2024 júniusi önkormányzati választások, amelyek egy napra esnek az európai parlamenti voksolással. Ha szeretné visszanézni a beszélgetést, vagy azt esetleg elmulasztotta, most megteheti.