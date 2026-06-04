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Makró Energiapiac Energiatakarékosság

Felszólítást kapott Brüsszelből a Magyar-kormány

mfor.hu

Az előző kormányt már novemberben figyelmeztették.

Az Európai Bizottság indokolással ellátott vélemény megküldésével szólította fel Magyarországot és Romániát csütörtökön, hogy ültessék át nemzeti jogrendjükbe az energiahatékonyságra vonatkozó uniós szabályokat.

Az uniós bizottság a júniusi kötelezettségszegési eljárásokat ismertető csomagjában azt kifogásolta, hogy az átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezései nem kerültek be a két ország nemzeti jogszabályaiba. Az átdolgozott irányelvet 2023-ban fogadták el, és a tagállamoknak az intézkedések többségét 2025. október 11-ig kellett volna bejelenteniük.

Még van idő átültetni a szabályozást
Még van idő átültetni a szabályozást
Fotó: Depositphotos

Két hónap időt kapnak

A bizottság 2025 novemberében az irányelv nemzeti jogba való teljes körű átültetésének hiánya miatt 26 tagállamnak küldött felszólító levelet, közülük Magyarország és Románia nem tett eleget kötelezettségének továbbra sem.

Ezért döntött a brüsszeli testület úgy, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak és Romániának. A két tagállamnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon és teljes körűen megvalósítsa a jogszabályok átültetését. Ennek elmaradása esetén az uniós bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket, és pénzügyi szankciók kiszabását kérheti.

A felülvizsgált irányelv energiahatékonysági intézkedéseket vezet be, amelyek hozzájárulnak a teljes uniós energiafogyasztás csökkentéséhez, és ezáltal az unió éghajlatpolitikai törekvéseinek eléréséhez, valamint a fokozott energiabiztonsághoz és a megfizethetőbb energiához. Célértékeket tűz ki az energiafogyasztásra és az energiamegtakarításra vonatkozóan, különös tekintettel az energiaszegénység enyhítését célzó intézkedésekre, továbbá célértékeket határoz meg a hatóságok fogyasztására és a hatóságok tulajdonában lévő épületek felújítására vonatkozóan is. Emellett az uniós energiapolitika egyik alapelveként bevezeti az úgynevezett „első az energiahatékonyság” elvét, mely szerint az uniós országoknak az energetikai és a nem energetikai ágazatokban egyaránt figyelembe kell venniük az energiahatékonyságot, amikor vonatkozó szakpolitikai intézkedéseket és jelentős beruházási döntéseket hoznak.

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