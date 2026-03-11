2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Építőipar Európai Unió

Felszólítást küldött az Európai Bizottság Magyarországnak

mfor.hu

Egy lépésre a büntetéstől: Magyarországnak meg kell szüntetnie az építőanyagok exportjának korlátozását.

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy teljesítse az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéletét, amiben megállapították, hogy sérti az uniós jogot az építőanyagok exportjára kivetett korlátozás.

A Bizottság közlése szerint Magyarország nem tartotta be a bíróság ítéletét, ezért felszólító levelet küldött Magyarországnak, amelynek két hónapja van arra, hogy válaszoljon. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság újra a bírósághoz fordulhat, és pénzügyi szankciók kiszabását kérheti – írja a Telex.

A magyar kormány a Covid-járvány nyomán kialakult globális nyersanyaghiányra hivatkozva 2021-ben exportkorlátozást vezetett be a kritikus építőanyagokra. A kivitelt tervező cégeknek bejelentési kötelezettséget írtak elő, az állam pedig elővásárlási joggal élhetett az érintett termékekre.

Nem igazán történnek lépések a büntetés megelőzésére
Nem igazán történnek lépések a büntetés megelőzésére
Fotó: DepositPhotos.com

Az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be a Európai Unió Bíróságához Magyarország ellen, ami tavaly novemberben teljes egészében helyt adott a Bizottság keresetének, és megállapította Magyarország kötelezettségszegését.

Az EUB megállapította, hogy a magyar állam intézkedéseinek kifejezett célja az építőanyagok kivitelének korlátozása, emiatt azok a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősülnek. Ezt viszont főszabály szerint tiltja az áruk szabad mozgásának elve. Az EUB azt is megállapította, hogy Magyarország azáltal, hogy a három hónapos felfüggesztési időszak lejárta előtt fogadta el az intézkedéseket, és a módosított szabályozási tervezetet nem jelentette be a Bizottságnak, nem tartotta tiszteletben a műszaki szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárást.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Páncélautók és milliós bőröndök: mit enged a törvény a határokon átnyúló készpénzszállításnál?

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 

Milliárdos profitot termeltek, de most törlik a kaszinós cégeket

Milliárdos profitok után törlik a kaszinós cégeket

A Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. is már végelszámolás alatt áll. Ez logikus következménye az elmúlt hónapok történéseinek, amelyek alaposan átalakították a hazai kaszinópiacot.

Korszakváltás jön a magyar építőiparban

A magyar építőipar szereplői számára a digitalizáció és az adatalapú működés szintje többé nem önkéntes vállalás vagy távoli jövőkép kérdése. Egy friss hazai jogszabályi környezet ugyanis egyértelműen az egységes, digitális azonosítás felé tereli a szektort, ahol a talpon maradás záloga a pontos és szabványos adatkezelés.

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizakötvény-kerete

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizaadósság-kerete

Bár még csak alig három hónap telt el az évből, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) máris teljesítette az idei évre előirányzott devizakötvény- és devizahitel-kibocsátási tervének több mint 60 százalékát. A múlt héten egy meglepő bejelentést tett az ÁKK, amely ráemelt a korábbi dollárkötvényekre, és 6 százalékos kamatozás mellett vont be újabb forrást. A magyar államadósság devizaaránya növekszik, ezért is lenne fontos a stabilan tartott forint. Amit viszont a közel-keleti háború fenyeget.

Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat, és az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött.

A befektetők uralják a felújítandó lakások piacát Budapesten

A befektetők uralják a felújítandó lakások piacát Budapesten

A fővárosban az ilyen lakások több mint felét befektetési céllal vásárolják – közölte a Duna House kedden.

ATM-es befizetés és készpénzfelvét: figyeljünk a részletekre!

ATM-es befizetés és készpénzfelvét: figyeljünk a részletekre!

A Magyarországon üzemeltetett ATM-ekből történő készpénzfelvétel feltételei, az ingyenes felvét lehetőségei, valamint az olyan problémák, mint a hibás kifizetés, a bankkártya „elnyelése”, vagy a kétszeres terhelés, visszatérő kérdések. Jelen cikk célja az ilyen és hasonló, tipikus tranzakciókkal kapcsolatos esetek bemutatása, valamint az ezekből levonható tanulságok összegzése.

A németeknél is elmaradni látszik a repülőrajt

A németeknél is elmaradni látszik a repülőrajt

Csökkent Németország kivitele és behozatala januárban decemberhez viszonyítva a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis honlapján kedden közzétett adatok szerint.

A lehető legrosszabbkor jött a legújabb energiaár-sokk

Többek között emiatt nem tudnak felhőtlenül örülni a hazai makrogazdasági elemzők a meglepően alacsony februári éves inflációs adatnak.

Kiderült, hogy mennyibe kerül a frissen bejelentett jövedékiadó-csökkentés

Kiderült, hogy mennyibe kerül a frissen bejelentett jövedékiadó-csökkentés

A védett árakkal kapcsolatban tartott háttérbeszélgetést Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168