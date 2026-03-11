Felszólítást küldött az Európai Bizottság Magyarországnak

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy teljesítse az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéletét, amiben megállapították, hogy sérti az uniós jogot az építőanyagok exportjára kivetett korlátozás.

A Bizottság közlése szerint Magyarország nem tartotta be a bíróság ítéletét, ezért felszólító levelet küldött Magyarországnak, amelynek két hónapja van arra, hogy válaszoljon. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság újra a bírósághoz fordulhat, és pénzügyi szankciók kiszabását kérheti – írja a Telex.

A magyar kormány a Covid-járvány nyomán kialakult globális nyersanyaghiányra hivatkozva 2021-ben exportkorlátozást vezetett be a kritikus építőanyagokra. A kivitelt tervező cégeknek bejelentési kötelezettséget írtak elő, az állam pedig elővásárlási joggal élhetett az érintett termékekre.

Nem igazán történnek lépések a büntetés megelőzésére

Fotó: DepositPhotos.com

Az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújtott be a Európai Unió Bíróságához Magyarország ellen, ami tavaly novemberben teljes egészében helyt adott a Bizottság keresetének, és megállapította Magyarország kötelezettségszegését.

Az EUB megállapította, hogy a magyar állam intézkedéseinek kifejezett célja az építőanyagok kivitelének korlátozása, emiatt azok a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősülnek. Ezt viszont főszabály szerint tiltja az áruk szabad mozgásának elve. Az EUB azt is megállapította, hogy Magyarország azáltal, hogy a három hónapos felfüggesztési időszak lejárta előtt fogadta el az intézkedéseket, és a módosított szabályozási tervezetet nem jelentette be a Bizottságnak, nem tartotta tiszteletben a műszaki szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárást.