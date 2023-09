Feltámadt az orosz flottaparancsnok?

Az Institute for the Study of War amerikai kutatóintézet szerint továbbra sem világos, hogy Viktor Szokolov orosz fekete-tengeri flottaparancsnokot megölték-e vagy sem. Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta azokat a felvételeket, amelyeken Viktor Szokolov, a fekete-tengeri flotta parancsnoka a védelmi tanács ülésén vett részt videohíváson keresztül, egy nappal azután, hogy Ukrajna azt állította, hogy Szokolov életét vesztette az orosz fekete-tengeri flotta szevasztopoli főhadiszállása elleni támadásban.