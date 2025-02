Feltűnően gyorsan szaporodnak a milliárdos magyar családok vagyonkezelő alapítványai

A Kőszegi család szerepel Ángyán József: Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás (2015-2016.) Tolna megyei elemzésében. Az Orbán-kormány korábbi földművelésügyi államtitkára azt írta, hogy a nyertes érdekkörök gyakorta közös cégeik és projektjeik révén egymással is sok szálon szoros üzleti, gazdasági kapcsolatban állnak, melyet nem ritkán családi kapcsolatok is erősítenek. A Fehérvári és a Kőszegi családra utalva úgy fogalmaz:

Nemcsak a vagyonkezelő alapítványok, hanem az alájuk beterelt cégek száma is kitartóan növekszik Kisvárdától a Balatonig.

Kőszegi László tulajdonos pedig úgy fogalmazott: az új beruházás magas színvonalú technológiai fejlesztés, amelynek révén hatékonyabbá és környezetbarátabbá vált a vállalkozás termelése. Céljuk az értékteremtés, ezért a megtermelt jövedelmet visszaforgatják. Invesztálnak a földterületek termőképességének megőrzésébe, közel 200 gazdával működnek együtt a térségben, és évente 550 millió forintot fizetnek be az államkasszába különböző adók révén.

A családhoz tartozik a Kányai Mezőgazdasági Zrt. is, amely számos leánycéggel büszkélkedhet, ezek egyike az Aranyeső Kft. A cég tavaly szerepelt is a kormányzati hírekben.

Kőszegi László (jobbról a második) is alapítványban látta biztonságban a rendszerváltás óta felhalmozott vagyonát Fotó: MTI

– ez a legutóbb bejegyzett alapítvány bírósági dokumentumában olvasható. A neve: Kőszegi család Vagyonkezelő Alapítvány, jogerősen február 20-a óta létezik. A szekszárdi bíróság jegyezte be és a bázisa is a Tolna megyei Szakály faluban van. Ennyi adatból pedig már össze lehet rakni, hogy Kőszegi László és családjának alapítványáról van szó. Ő például a Hőgyészi Agrokémia Kft. többségi tulajdonosa, de kiterjedt cégháló köthető a nevéhez.

A legismertebb hazai milliárdosok közül Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, Hernádi Zsolt és Garancsi István már rég összerakta a maga vagyonkezelő alapítványát, de olyan milliárdosok is ezt a formát tartották a legalkalmasabbnak a mesés vagyon megőrzésére, akikről viszonylag kevesen hallottak.

Ha ilyen tempóban szaporodnak tovább a vagyonkezelő alapítványok Magyarországon, akkor még az idén garantáltan eléri a számuk a 100-as határt. Hogy a leggazdagabb magyarok összesen mekkora vagyont pakoltak bele ezekbe az alapítványokba az elmúlt másfél-két évben, azt nem lehet tudni, de túlzás nélkül állítható, hogy szép lassan a fél országot benyelik. Tavaly márciusban még csak 68 vagyonkezelő alapítvány szerepelt a bírósági nyilvántartásban, ez a szám augusztus elejére 74-re ugrott, míg december elején 83-nál tartott a számláló. Az Orbán-kormány által életre hívott új pénzgyűjtő (a kicsit eufemisztikusan hivatalosan vagyonkezelőnek nevezett) intézmény változatlanul nagyon népszerű a milliárdosok körében: így február végén összesen már 88-at jegyeztek be a bíróságok.

