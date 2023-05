Fényes nappal hordják szét a Tungsram maradványait

Új szakaszába lépett a nagy múltú Tungsram széthordása, ugyanis a felszámoló kiírta a becsődölt társaságnak az egyik leánycégben lévő üzletrészére az árverést - derül ki a Cégközlönyből. A felszámolás alatt álló Tungsram Operations Kft.-nek 33 százalékos részesedése volt az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.-ben, erre lehet licitálni május 19-től. A becsült értéke csak 10 millió forint, ellenben a másik két tulajdonosnak elővásárlási joga van.

A társaság alapító tagjai, mint gyártók, illetve forgalmazók a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglalt kötelezettségek ellátása érdekében hozták létre a társaságot. A megalapítás célja az, hogy a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében átvállalja, a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begyűjtését és hasznosítását, vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja

- szól a cég bemutatkozása.

Vagyis a Tungsram-leány lámpahulladékok begyűjtésével foglalkozik. A leadott hulladékokat pedig feldolgozzák, a kinyert anyagokból pedig újra lámpa alkatrészek, lámpák és egyéb termékek készülnek. A két másik tulajdonos, amelyiknek elővásárlási joga van: a Signify Hungary Kft. és a Ledvance Kft. Ebből a Signify gyakorlatilag a a Philips Lighting új neve, és a Tungsram csődjének egyik legnagyobb nyertese lehet a világítástechnikai piacon.

A hulladékkezelő Electro-Coord egy törvényi előírás miatt létrehozott nonprofit cég, ami a beszámolóiban is látszik, ezért nem túl valószínű, hogy a másik két tulajdonoson kívül bárki más fantáziát látna benne. A 2021-es beszámolójuk szerint 575 millió forint bevételük és 2 millió forint nyereségük volt. Érdemes összevetni a három tulajdonos eredményeit is, ami sokat elárul a Tungsram csődjéről: a felszámolás alatt álló cég volt a legnagyobb, de szügyig eladósodott, hiszen 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd forint lett a veszteségük. A Philips-leány ellenben 34,5 milliárd forint bevételt és 1,3 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el ebben az évben. A Ledvance pedig a legkisebb, de 3 milliárd forintos forgalom is elég volt az 53 millió forintos profithoz.

Tungsram nélkül sötét lesz. Fotó: MTI

Az tavaly novemberben dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért felszámolás alá kerül a cég. Ebben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot. Persze ekkor már lehetett sejteni, hogy hamarosan vége a dalnak, hiszen Jörg Bauer elnök-vezérigazgató tavaly április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek és teljesen megszűnik a hagyományos izzók gyártása. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta az április 3-i országgyűlési választásokat.

A nagy múltú magyar cég felszámolása hivatalosan idén januárban indult el, azóta eldőlt, hogy a zalaegerszegi üzem Scintilla Fémalkatrész Kft. néven működik tovább változatlan vevőkörrel, termékportfólióval és technológiával.

Kapcsolódó cikk Fémalkatrészgyártó veszi át a Tungsram zalaegerszegi üzemét Száz embert megmentettek.

Arról pedig az Átlátszó írt, hogy több százmillió forint adósságot fizettek ki, hogy eladhatóvá váljon két budapesti Tungsram-ingatlan. A vásárló pedig egy kormányközeli cég, ami a gyár egykori hatalmas váci ingatlanát négyezer forintos négyzetméteráron szerezte meg.

Mivel több ezer munkavállaló sorsáról van szó, ezért az ügy gyakori téma a parlamentben is. Legutóbb a szocialista Komjáthi Imre arról beszélt, hogy az elbocsátott dolgozók jelentős része nem talált új állást, a kormány pedig tétlenül nézi a helyzetet. Közölte: a kormány által kötött stratégiai megállapodásokban szerepelnie kell a dolgozók védelmének, így lehetne elkerülni a hasonló helyzeteket. Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerint persze a kormány mindent megtesz a családok megvédése, a teljes foglalkoztatottság megőrzése, a recesszió elkerülése és az infláció letörése érdekében.