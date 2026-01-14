Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Az olajkereslet növekedésére számít idén és jövőre a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) legfrissebb, szerdán kiadott piaci jelentése szerint – írja az MTI.

Az OPEC januári olajpiaci jelentése szerint a globális olajkereslet 2026-ban átlagosan 106,52 millió hordó/nap lesz, ami 2025-höz képest 1,4 millió hordó/nap növekedést jelent. A szervezet előrejelzése alapján 2027-ben a globális kereslet tovább emelkedik, és eléri a 107,86 millió hordó/nap szintet.

A kereslet bővülésének döntő része a nem OECD-országokból származik. Ezekben az országokban a növekedés 2026-ban és 2027-ben egyaránt meghaladja az évi 1,2 millió hordó/nap szintet, miközben az OECD-országok olajfogyasztása csak mérsékelt mértékben emelkedik. Az OPEC szerint a keresletnövekedést elsősorban a légi közlekedés élénkülése, a közúti közlekedés és a teherfuvarozás erős teljesítménye, valamint az ipari, építőipari és mezőgazdasági aktivitás tartja fenn.

A kínálati oldalon a jelentés szerint a nem OPEC+ tagországok termelése 2026-ban körülbelül napi 0,6 millió hordóval növekszik éves bázison, és hasonló ütemű bővülés várható 2027-ben is. Az OPEC+ tagországok szénhidrogén-termelése 2026-ban olaj-egyenértékben mintegy 0,1 millió hordó/nap szinttel emelkedik, majd 2027-ben újabb hasonló mértékű növekedést mutat. A szervezet értékelése szerint a globális kínálat növekedése összességében elmarad a kereslet bővülésétől, ami középtávon feszesebb piaci környezetet vetít előre.

Kiemelkedik India növekedése

2025 decemberében az OPEC referenciakosár átlagára 61,74 dollár volt hordónként, ami az előző hónaphoz képest 2,72 dolláros csökkenést jelent. Ugyanebben az időszakban az északi-tengeri Brent átlagára 61,63 dollárra, az amerikai WTI ára pedig 57,87 dollárra esett.

2027-re vonatkozó becslése szerint az OPEC a kereslet stabil ütemű növekedésére számít, miközben a kínálat csak mérsékelten bővül, strukturális túltermelés pedig a vizsgált időszakban nem alakul ki.

Az OPEC előrejelzése szerint a világgazdaság növekedési üteme idén 3,1 százalék lesz, ami megegyezik az előző havi becsléssel. 2027-ben a globális növekedés 3,2 százalékra gyorsulhat. Az OECD-országok körében az Egyesült Államok gazdasági növekedése 2026-ban 2,1 százalék, 2027-ben pedig 2 százalék lehet, míg az euróövezetben és Japánban egyaránt visszafogott, körülbelül 1,2 százalék, illetve 0,9 százalék körüli ütem várható. A nem OECD-országok közül Kína növekedése 2026-ban és 2027-ben egyaránt 4,5 százalék körül alakulhat, India pedig továbbra is kiemelkedő, 6,6 százalékos, illetve 6,5 százalékos növekedést mutathat.

Az árupiaci kilátásokat tekintve a jelentés megállapítja, hogy az energiaárak 2025 végén gyengébb pályán mozogtak, ugyanakkor továbbra is erősen érzékenyek az időjárási és geopolitikai tényezőkre. Az ipari nyersanyagok piacán az élénkülés jelei mutatkoznak, különösen a kínai gazdaságpolitikai ösztönzők hatására. A nemesfémek piacán az OPEC jelentős árnövekedést rögzített, amelyet a geopolitikai bizonytalanság, a biztonságos befektetési eszközök iránti kereslet és a kamatcsökkentési várakozások egyaránt támogattak.