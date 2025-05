Feszült helyzetben köszönhet be a június a benzinkutakon

Minimális változás volt csak a hazai üzemanyag-piacon, néhány forinttal mind a benzin, mind pedig a gázolaj ára csökkent. Ez elsősorban az alacsony olajár és a gyenge dollár hozadéka. Ugyanakkor a hazai nagykereskedelmi árak csökkentésével az érintett cégek nem kapkodnak.

Persze nem hazai sajátosság, amit látunk, Európa más országaiban hasonló történések figyelhetőek meg. Ennek megfelelően az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem voltak nagy mozgások, bár a magyar árak helyezése javult. Ezúttal kilenc olyan országot találhattunk, ahol a 95-ös oktánszámú benzin ára elmarad a magyarországitól.

A magyar árak nemcsak uniós szinten, de a régiós rangsorban is egy helyet javítottak. Ezen a héten három olyan ország volt, ahol drágábban lehet benzint tankolni, mint itthon, míg egy héttel korábban csupán két ilyen országgal találkozhattunk.

A gázolaj piacán a magyar árak helyzete nem változott, ezen a héten is 12 olyan ország volt a rangsorban, ahol a magyarországinál olcsóbb volt az átlagár.

Ez a stabilitás a régiós összevetésben is visszatükröződik, a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a mostani adatsor szerint két olyan ország volt, ahol a hazai áraknál magasabbat találhatunk.

A növekvő olajtermelés tarthatja alacsonyan az árakat

Az olajárak pénteken a második egymást követő heti csökkenés felé haladtak. Igaz, a március óta látott heves ármozgásokhoz képest csak meglehetősen visszafogott volt az esés. Az elmúlt napokban az olaj árát az OPEC+ júliusi újabb termelésemelésére vonatkozó várakozások mozgatták. Emellett bizonytalanság okozott az a hír is, mely szerint egy amerikai bíróság hatályon kívül helyezte Donald Trump vámjait. Igaz, egy szövetségi fellebbviteli bíróság csütörtökön ideiglenesen visszaállította azokat. Az a tény, hogy a jogi környezet folyamatosan változik, továbbra is bizonytalanságot eredményez.

Nem lesz nagy változás a kutakon

Fotó: Depositphotos

A befektetők a hírek szerint beárazták a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei, az OPEC+ néven ismert csoport újabb kvótaemelését, amely a szombati találkozón válhat véglegessé. A legújabb lépés meghaladja az előző két ülésen elhatározott napi 411 000 hordós emelést. Az elemzők most arra számítanak, hogy az árak a jelenlegi sávokban maradnak, ugyanakkor az év végére akár 50 dolláros szintre is csökkenhetnek.

Az olaj esetén nemcsak a kínálati, de a keresleti oldal is folyamatosan a vizsgálatok tárgya. Noha az utóbbi hetek amerikai adatai azt mutatták, hogy a fogyasztók továbbra is költenek, nem lehet tudni, hogy ez a helyzet változatlanságát jelzi, vagy az árak emelkedésétől tartva előrehozott fogyasztást látunk. Így a vámháború által táplált recessziós aggodalmak továbbra is beárnyékolták a kilátásokat. Az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséghez hozzájárult, hogy Washington néhány termék és vállalat számára megtiltotta a külkereskedelmet Kínával és visszavonta a bizonyos beszállítóknak már kiadott engedélyeket. Ez várhatóan Peking részéről nem marad válasz nélkül, ami ismét kiélezheti a feszültséget a felek között.

A nyomott olajárak miatt kisebb árcsökkenés a következő héten is elképzelhető, ugyanakkor drasztikus változást aligha fogunk látni. Így a legvalószínűbbnek további 3-5 forintos árcsökkenés látszik. Természetesen, ha a forint piacán komoly gyengülést látnánk, vagy az olaj megdrágulna, akkor nem, hogy csökkenés nem lenne, de áremelés következne be.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.