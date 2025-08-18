Fideszes fej hullott az MNB-botrány miatt

Váratlanul lemondott frakcióvezetői posztjáról Polner Eörs, a szegedi közgyűlés fideszes tagja – írja a Szeged365.

Polner idén februárban lett a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) tartozó Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) felügyelőbizottságának tagja, ám két társával együtt már áprilisban lemondott. Arra hivatkozva, hogy Polnerék jegyezték azokat a jegybanki beszámolókat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos, több száz millió forintos szabálytalanságokat állapított meg.

A fideszes politikus idén tavaszig tagja volt a szegedi önkormányzat felügyelőbizottságának is, ám egy zárt ülést követően, amelyet Mihálik Edvin momentumos képviselő indítványozott, az MNB-ügyre hivatkozva lemondatták.