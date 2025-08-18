1p
Makró Alapítvány Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Fideszes fej hullott az MNB-botrány miatt

mfor.hu

Polner Eörs jegyezte azokat a jegybanki beszámolókat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos, több száz millió forintos szabálytalanságokat állapított meg.

Váratlanul lemondott frakcióvezetői posztjáról Polner Eörs, a szegedi közgyűlés fideszes tagja – írja a Szeged365.

Polner idén februárban lett a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) tartozó Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) felügyelőbizottságának tagja, ám két társával együtt már áprilisban lemondott. Arra hivatkozva, hogy Polnerék jegyezték azokat a jegybanki beszámolókat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos, több száz millió forintos szabálytalanságokat állapított meg.

A fideszes politikus idén tavaszig tagja volt a szegedi önkormányzat felügyelőbizottságának is, ám egy zárt ülést követően, amelyet Mihálik Edvin momentumos képviselő indítványozott, az MNB-ügyre hivatkozva lemondatták.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lecsapott a fogyasztóvédelem

Ezúttal a videójátékokat ellenőrzik.

Leállt a kőolajszállítás Magyarországra, mert az ukránok megtámadták a Barátság vezetéket

Szijjártó Péter posztolta ki.

Az év lehetősége: árverezik a Haladás játékosok használt 2Rule mezeit

Bagóért árulja a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule használt mezeit a Haladás felszámolója

2018-ban váltottak Mészáros Lőrinc márkájára a szombathelyi klubnál.

Folytatódhat a jó világ a benzinkutakon

Folytatódhat a jó világ a benzinkutakon

Kedden tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak, amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedelmi árak mérséklődését.

Orbán Viktornak is kedves bejelentést tett a NAV

Orbán Viktornak is kedves bejelentést tett a NAV

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen. A kormányfő 2010-ben hirdette meg a pálinkafőzés szabadságát.

Libamáj nyalókától a Szent Jakab kagylóig és a tonkababig – így is ünnepelnek magyarok augusztus 20-án

Óriási üzlet a szálloda- és vendéglátóiparnak a tűzijáték. Körbenéztünk, mégis mekkora. Az átlagmagyar számára elképesztő árakkal is találkoztunk.

Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap bejelentette, hogy az Európai Unió 19. szankciós csomagját Oroszország ellen várhatóan szeptember elején mutatják be.

Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak

Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak (frissítve)

Az olajár esését követve csökkentek a hazai üzemanyagárak a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ahhoz, hogy nemzetközi összevetésben kevésbé tűnjünk drágának, egy komoly adóemelés is kellett.

Mindenki fideszes az egyházi focis közbeszerzés szereplői közül

Stadion helyett már csak sportpályát építenek. A közbeszerzést kiíró egyház, a telket ingyen adó önkormányzat és a nyertes cég is fideszes.

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A Balatonnál csak a kiváltságosok tudnak nyaralót venni

A legdrágább lokáció a Balaton keleti medencéje.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168