Fideszesek mattolták meg Lázár János grandiózos terveit

Vég Márton
Az építési és közlekedési miniszter szerint az autópálya-koncessziós szerződések sincsenek kőbe vésve.

Jó eséllyel az utolsó Közlekedésinfót tartotta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn délelőtt a közelgő kormányváltás miatt (a választás eredményétől függetlenül mindenképp új kormány lesz). A tőle megszokott stílusban rengeteg információt és adatot zúdított rá a közvéleményre: ezek egyike volt, hogy a koncessziós társaság által zajlik az M1-es autópálya felújítása is, ami 2028-ig vagy 2029-ig tart majd, és ez jelenleg Európa legnagyobb autópálya-felújítása.

Arra nem tért ki, hogy ez a bizonyos koncessziós társaság a Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában lévő MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amely 2022-ben 35 évre nyerte el a ország gyorsforgalmi hálózatának üzemeltetését és fejlesztését biztosító koncessziót. 

Koncesszió nélkül nem menne az építés. Aki ebből kilép, az árt az országnak, de persze a koncessziós szerződések sincsenek kőbe vésve

– válaszolta lapunk azon kérdésére Lázár János, hogy egy esetleges kormányváltás után az MKIF Zrt.vel kötött autópálya-koncesszió szerződés felbontható-e.

Lázár János mostantól kampányol
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szerinte a koncessziós autópályaépítés óriási üzlet az államnak, az útdíj kasszája jövőre már 1000 milliárd forint lesz, ami azt mutatja Lázár szerint, hogy ezek a beruházások megtérülnek. Kérdésünkre elmondta: 2026 októberében lejár az első, a magyar államnak rengeteg költséget jelentő privát autópálya-koncessziós szerződés, amely az M6-os érdi tető és a Dunaújváros alatti M8 csomópont közötti 58,6 kilométeres részre vonatkozik, október után viszont már ezt a szakaszt is az MKIF Zrt. üzemelteti majd, évi nettó 8,2 milliárd forintos díjért. A G7 számításai szerint 2022 szeptembere és 2024 decembere között összesen 383 milliárd forint koncessziós díjbevételt számolt el az MKIF Zrt., a koncesszorhoz tartozó üzemeltető és fejlesztő társaságokkal együtt pedig összesen 30,9 milliárd forintnyi nyereséget realizáltak.

Lapunk kérdésére azt is elárulta: a Fideszben nem volt konszenzus arról, hogyan újítsák fel a nagy pályaudvarokat, a tervet „mellékvágányra futtatták a saját párttársaim” – mondta Lázár János a saját pályaudvar-felújítási terveiről, amivel 99 éves koncesszióba adták volna a nagyobb állomásokat.

Az Állami Számvevőszék a lábát lejárta, hogy megmattolja

– állította Lázár. Szerinte a budapesti nagy fejállomásokat, illetve több nagy vidéki pályaudvart külső tőke bevonása nélkül képtelenség felújítani. Lázár azt tanácsolta utódjának, hogy a Keleti, a Déli és a Nyugati felújításához mindenképpen vonjon be külső tőkét, mert ezek hatalmas fejlesztési lehetőségek. Emlékezetes: a MÁV tavaly márciusban azt jelentette be, hogy akkora az érdeklődés a pályaudvarok hasznosítására kiírt pályázat iránt, hogy a feltételek pontosítására, új pályázati szakasz meghirdetésére van szükség. A Közbeszerzési Hatóságnak a Szabad Európa birtokába került leveléből pedig arra lehetett következtetni, hogy nem volt szabályos a korábbi pályázat: valójában ugyanis koncesszióról lett volna szó, amit közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet lebonyolítani. A kormány kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva 99 évre adta volna magánkézbe a főbb budapesti pályaudvarok ingatlanhasznosítását, de ezt Lázár szerint többek között az Állami Számvevőszék megakadályozta.

A Közlekedésinfón számos bejelentést is tett Lázár János, egyebek mellett:

  • január 20-án nyilvánossá kerül a KRESZ-tervezet
  • még a héten is egyeztetnek a kamionosokkal, hogy azokat az utakat használják, amelyek nem zavarják a lakosságot
  • 2026-27-re új bérmegállapodást terveznek a MÁV-nál, az emelés két számjegyű is lehet
  • február végén megnyitják a Budapest-Belgrád vasútvonalat a tehervonatok előtt.

A budapesti reptérrel kapcsolatban pedig sokadjára is megígérte: még idén döntenek, ki valósítja meg koncesszióban a repülőteret a főváros központjával összekötő vasutat, illetve 180 milliárd forintért a reptérre vezető autóutat is bővítenék. Lázár János ezzel gyakorlatilag befejezte a miniszteri munkát, ugyanis saját bevallása szerint az áprilisi választásokig kampányolni fog, a minisztérium irányítását Csepreghy Nándor miniszterhelyettes veszi át.

