3p
Makró Autópiac, járműipar Biztosítások

Figyelem, az autósoknak is fontos határidő közeleg!

mfor.hu

December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Piaci becslések szerint több mint 65 ezer gépjármű-tulajdonos mondta fel december elsejéig az év végén lejáró kötelező biztosítását. Nekik december 31-e éjfélig kell új biztosítási szerződést kötniük. Bár az érintett autósok zöme már a novemberi felmondással egy időben intézkedett az új biztosításról is, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy több ezer szerződő erre csak decemberben kerít sort – ismertették tájékoztatásban.

Aki az új szerződés megkötését elmulasztja, január elsejétől azonnal fedezet nélkül marad. Ezzel súlyos kockázatot vállal, mert ha kárt okoz, neki kell állnia a kártérítést, ami személyi sérülés esetén akár több tízmilliós összeget is elérhet.

Másrészt a normál díj többszörösét lesz kénytelen utólag megfizetni a fedezetlenségi díjra vonatkozó szabályok szerint – jelezte a szövetség.

Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke kiemelte, hogy célszerű utánajárni a szerződés sorsának, ha valaki időben intézkedett az új szerződésről, de a szerződéskötésről nem kapott visszajelzést a biztosítótól vagy a közvetítő alkusztól.

Az első díjrészlet esedékessége január 1-je, de ennek befizetésére a szerződést váltó autósoknak 2026. március 1-jéig van lehetősége. A biztosítójuknál maradó ügyfeleknek ugyanakkor a normál rend szerint, azaz legkésőbb január végéig kell rendezniük a biztosítás díját.

A szövetség szerint az elmúlt hetekben több ezren köthettek új nyugdíjbiztosítási szerződést az idei évre járó maximum 130 ezer forintos adókedvezmény kihasználása érdekében.

Az adójóváírás azonban csak akkor igényelhető, ha a kedvezmény alapjául szolgáló összeg december 31-ig be is érkezik a biztosítónál vezetett számlára – közölték.

A nyugdíjbiztosítási befizetések utáni adójóváírás mértéke az adott évi befizetések 20 százaléka, maximum 130 ezer forint. Ehhez éves szinten 650 ezer forintot kellene befizetni a számlára. Az éves befizetések átlaga azonban ennél jelentősen kisebb: tavaly év végén 350 ezer forint volt, ami átlagosan 70 ezer forintos adóvisszatérítéshez, vagyis a lehetséges maximum alig több mint feléhez juttatta a biztosítottakat. Az év végéig azonban lehetőség van a rendszeres befizetésen felül eseti befizetést is teljesíteni, ezzel is gyarapítva az adott évre igénybe vehető adókedvezmény mértékét – ismertette a FBAMSZ.

A szervezet jelezte, hogy a nyugdíjbiztosítás a biztosítási piac egyik húzóterméke, 2025 harmadik negyedévének végére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján már több mint 527 ezer olyan folyamatos díjas szerződést tartottak nyilván, amelyre adókedvezmény érvényesíthető.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az év kérdése: hova lett 500 milliárd forint? Nincs gyanúsított az MNB-botrányban

Az év kérdése: hova lett 500 milliárd forint? Nincs gyanúsított az MNB-botrányban

Nem lehetett kérdés, hogy mi volt a legnagyobb ügy 2025-ben: a számvevőszéki jelentés után tavasszal kirobbant az MNB-botrány.

Mi lesz a választások után? Valamire készül a kormány az önkormányzatokkal

Mi lesz a választások után? Valamire készül a kormány az önkormányzatokkal

Navracsics Tibor az önkormányzati rendszert érintő átfogó javaslatcsomagot ígért a választások utánra

Trükkösen utalt a kormány Budapestnek – mégis csődbe mehet a főváros

Trükkösen utalt a kormány Budapestnek – mégis csődbe mehet a főváros

8,8 milliárd forintot átutalt karácsony előtt a kormány Budapestnek, de a másik 12 milliárd még nem érkezett meg.

A végtelenül humoros Mészáros Lőrinc idén sem tréfált az üzletben

A végtelenül humoros Mészáros Lőrinc idén sem tréfált az üzletben

A leggazdagabb magyar vett néhány dolgot az idén, de 2025-ben bebizonyította, hogy egészen egyedi a humora.

Felfedte Varga Mihály, mennyire elégedett a saját idei teljesítményével

Felfedte Varga Mihály, mennyire elégedett a saját idei teljesítményével

A hivatalba lépésekor kitűzött három célja teljesült.

Tovább tarol a kínai cég Magyarországon

Tovább tarol a kínai cég Magyarországon

A Temu eddig is a legkeresettebb volt a webes vásárlásoknál – a karácsony sem hoz változást.

Kéthónapos mélypontból jött vissza a forint

Kéthónapos mélypontból jött vissza a forint

Nem sikerült jól az ünnepek előtti időszak.

Sok mindent tehetnek Nagy Mártonék, de valójában inkább ezen múlik a jövő évi növekedés

Sok mindent tehetnek Nagy Mártonék, de valójában inkább ezen múlik a jövő évi növekedés

Jelentősen visszaesett a német áruexport 2025-ben az Egyesült Államokba és Kínába, amit az európai értékesítés és a szolgáltatásexport ellensúlyozott – derül ki a kölni székhelyű Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kedden publikált elemzéséből. A magyarországi termékek iránti kereslet szempontjából is meghatározó, hogy mi történik legfőbb kereskedelmi partnerünk külpiacaival.

Már a szezon előtt is magyarok egész tömege dolgozik Ausztriában

Itt vannak az osztrák munkavállalási adatok.

Ezt sem gondoltuk volna, de Bulgária elszáguldott mellettünk a hitelminősítőnél

Ezt sem gondoltuk volna, de Bulgária elszáguldott mellettünk a hitelminősítőnél

Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kedden Londonban bejelentett döntést Bulgária közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolta.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168