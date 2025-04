Figyelem: így lesznek nyitva a boltok a hosszú hétvégén

A piacok nyitvatartása vegyes: például Kecskeméten három piacból kettő nyitva lesz, míg Nyíregyházán mindhárom piac és a vásártér is zárva tart. Budapesten az ünnepnapokon jellemzően zárva tartanak a piacok.

A szemétszállítás a szokásos rend szerint történik, május 1-jén is. A posták csütörtökön zárva tartanak, május 2-án és 3-án a szombati munkarend érvényes – ilyenkor a legtöbb posta zárva van, de néhány működik –, míg május 4-én a vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben, amikor csak kevés posta üzemel.

Május 1-jén a szakszervezetek a Városligetben várják az érdeklődőket színes programokkal, de az ország más részein is tartanak rendezvényeket. A hosszú hétvégére esik az anyák napja is (május első vasárnapja), emiatt a virágboltok várhatóan hosszabb nyitvatartással készülnek.

Május 1-jén is elérhetők lesznek a benzinkutak shopjai, egyes éjjel-nappali üzletek, valamint kisebb boltok, ha azokat a tulajdonosok maguk üzemeltetik. Ünnepnapon általában nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak (róluk az OGYÉI honlapján található információ), önálló virágboltok, újságosok, édességboltok, vendéglátó- és szórakozóhelyek is. Elindulás előtt azonban érdemes előzetesen tájékozódni a nyitvatartásról.

