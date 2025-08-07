3p
Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

mfor.hu

Nem minden nyári munka turisztikai idénymunka.

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak – ez derült ki a NAV Borsod vármegyei igazgatóságának eddigi ellenőrzéseiből. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni.

Fagylaltozóban nem dolgozhat turisztikai idénymunkás
Fotó: Depositphotos

2025. február 1-jétől a közteher napi összege alkalmi munkánál 4 400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2 200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, azonban két követelményre figyelni kell: turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató, és kizárólag idényjellegű munkára foglalkoztathat.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásnak a jogszabályok szerint csak az idegenvezetői, a szálláshely-szolgáltatási, a tartós szálláshasználati szolgáltatási, a lovas szolgáltatói és az utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység minősül. A munka pedig akkor szezonális jellegű, ha a szolgáltatás természete miatt, a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

A nyári szezonban például kizárólag büfét, vízibicikli-kölcsönzőt vagy fagylaltozót üzemeltetőknél a második feltétel, az idényjelleg egyértelműen teljesül, azonban a tevékenységhez kapcsolódó első kritérium nem. Ezért ők az Efo tv. alapján turisztikai idénymunkást nem vehetnek fel, a dolgozóikat alkalmi munkavállalóként vagy az általános szabályok szerinti, határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztathatják.

Az egész évben üzemelő szállodáknál, ahol a tevékenységhez kapcsolódó kritérium egyértelműen teljesül, az idényjelleg az összes körülmény vizsgálata alapján dönthető el.

A Borsod vármegyei revizorok 2025-ös ellenőrzéseik során 284 turisztikai idénymunkás esetében tárták fel, hogy alkalmi munkavállalóként lehettek volna csak foglalkoztathatók; 309 fővel kapcsolatban pedig azt állapították meg, hogy egyéb szabálytalanságok miatt kizárólag a munkaviszonyban alkalmazásuk lett volna lehetséges. A NAV ezúttal nem szankcionált, hanem felhívta a cégek figyelmét a hibák javítására. Az érintettek az adóhivatallal együttműködve az alkalmazottak bejelentését módosították, bevallásaikat önellenőrizték, és ennek eredményeként 17 086 430 forintot fizettek meg.


