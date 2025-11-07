Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

A költségvetési hiány és az infláció meredek emelkedése ronthat Magyarország hitelminősítési besorolásán – idézi az S&P értékelését a Reuters. Az S&P azért tért ki erre, mert a kormány következő hónapokra vonatkozó ígéretei megnövekedett kiadásokkal járnak.

A lap arról ír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt 15 év leggyengébb gazdasági teljesítményével néz szembe, és emellett is bővíti a családi adókedvezményt, 13 százalékkal emelheti a minimálbért, illetve bevezeti a 14. havi nyugdíjat. Az S&P becslése szerint a kormányfő ígéreteit az éves GDP 2 százalékának megfelelő összegből lehet finanszírozni, és nagyobb költségvetési hiánnyal számolnak, mint a kormány. A várakozásaik szerint idén 4,5 százalékos, jövőre pedig 4,25 százalékos hiány várható.

A lap megjegyezte: a Magyar Nemzeti Bank az Európai Unió legmagasabb alapkamatát több mint egy éve, változatlanul a 6,5 százalékos szinten hagyta.